Katy Perry: “Mulheres são imparáveis. Elas criam”

A estrela pop Katy Perry se juntou a Zane Lowe no New Music Daily para falar sobre o seu novo álbum 143, que sairá ainda em 2024 pela Universal Music, através da Capitol Records. Na ocasião, ela divulgou duas faixas inéditas: Georgeous e Lifetimes.

Perry iniciou divagando sobre a perspectiva que a maternidade lhe deu: “Sempre respeitei minha mãe, mas depois que dei à luz houve um crescimento enorme, de respeito por ela. Assim como observá-la enquanto eu crescia, todo o trabalho invisível que ela fez, como ela criou três filhos sem iPads”, iniciou a cantora. “Na década de 80. E como as mulheres são imparáveis. Elas criam vida, carregam vida. Elas fazem isso com beleza, fazem isso com graça. Elas não são uma coisa. Eles são suaves, são fortes, são o caos, são cruéis, são todas as coisas e contribuem muito para o mundo. E eu me sinto tão celebrada em minha vida e espero que outras mulheres se sintam celebradas quando ouvirem esse (álbum) e que todos se conectem com a parte feminina delas dentro delas”, explicou.

Sobre a concepção de 143, Perry afirmou que sempre procura canalizar energia positiva em sua música e que o artista “tem que continuar sofrendo para criar grandes artes”.

“Estou cheia agora. Então, estou criando a partir de um lugar de felicidade e totalidade, o que é super raro, eu acho, e assustador para os artistas, porque acho que a maior mentira que já nos foi vendida é que temos que continuar sofrendo para criar grandes artes. Mas quando você estiver satisfeito, estará operando a partir da luz, da alegria e da beleza e poderá compartilhar isso com o mundo”, disse Katy Perry.

Sobre sua identidade como artista, Perry concluiu: “Acho que as pessoas, quando pensam em mim, pensam em “Roar”, pensam em “Firework”, às vezes pensam em “I Kissed a Girl”, mas acho que principalmente pensam nesse tipo de música fortalecedora”.

Katy Perry: novo álbum ‘143’ ganha versão em vinil prata

Katy Perry lançará seu novo álbum 143 (uma forma coloquial de se dizer ‘Eu te amo’) em uma edição especial em vinil de cor prata pela Universal Music, via Capitol Records. Este trabalho chegará às plataformas digitais no dia 20 de setembro de 2024.

O sétimo trabalho de estúdio de Katy Perry conta com vários produtores, como Max Martin, Dr. Luke, Stargate, Vaughn Oliver e Rocco Did It Again!. Perry descreveu 143 como um álbum dançante com temas de alegria, amor e luz. O primeiro single a ser lançado deste trabalho foi Woman’s World em 11 de julho deste ano.

Este produto já está disponível para pré-venda no site Umusic Store pelo valor de R$ 299,90.

Após o lançamento de seu sexto álbum, Smile, em 2020, Katy Perry confirmou em agosto de 2023 que estava trabalhando em um novo material de um “lugar de amor” durante uma entrevista ao Good Morning America.

Em fevereiro seguinte, ela fez uma aparição no Jimmy Kimmel Live! e anunciou sua saída do painel de jurados do American Idol após a conclusão da vigésima segunda temporada, querendo “sair e sentir a pulsação da minha própria batida” e lançar novas músicas depois de estar “no estúdio por um tempo”.