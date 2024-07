“Um Tira da Pesada 4” conheça todas as músicas da trilha sonora

Um Tira da Pesada 4 se tornou um sucesso instantâneo na Netflix, especialmente destacada pela inclusão de uma música inédita do renomado rapper Lil Nas X. A faixa Here We Go, criada especialmente para o filme, recebeu até mesmo um videoclipe exclusivo, ampliando ainda mais o impacto da produção.

O filme tem dominado as visualizações, sendo o mais assistido no Brasil e em todo o mundo na Netflix há semanas, acumulando impressionantes 63,2 milhões de visualizações desde seu lançamento. Essa popularidade reflete não apenas a nostalgia pela franquia Um Tira da Pesada, mas também a relevância atual de seu enredo envolvente e de sua trilha sonora vibrante.

Entre as músicas que compõem a trilha de Um Tira da Pesada 4, destacam-se clássicos como:

The Heat is On de Glenn Frey

Foi originalmente lançada em 1984, o mesmo ano em que o primeiro filme “Um Tira da Pesada” foi lançado. A faixa se tornou um sucesso instantâneo e desde então se tornou uma escolha popular para trilhas sonoras de filmes de ação e comédia.

Neutron Dance das Pointer Sisters

Lançada em 1983, a canção se destacou não apenas nas paradas musicais, mas também como parte de várias trilhas sonoras de filmes e programas de televisão da época. Sua energia e otimismo a tornaram um clássico atemporal.

Maneater de Hall & Oates

Lançada em 1982, Maneater é uma das músicas mais reconhecíveis e bem-sucedidas da dupla Hall & Oates. Com sua batida funky e letras cativantes, a música captura a essência do pop-rock dos anos 80.

Essas escolhas musicais não apenas complementam perfeitamente a atmosfera de ação e humor do filme, mas também evocam memórias dos filmes anteriores da série, que começou em 1984 e desde então conquistou uma base de fãs leal ao redor do mundo.

O retorno de Eddie Murphy

No papel icônico de Axel Foley, após um intervalo de 30 anos desde sua última interpretação, adiciona uma camada de nostalgia e expectativa para os espectadores. A trama gira em torno de uma nova conspiração em Beverly Hills, onde Foley une forças com antigos parceiros, incluindo Billy Rosewood e John Taggart, para desvendar os mistérios que ameaçam a vida de sua filha.

Para os fãs da franquia, o filme representa não apenas um retorno esperado de personagens queridos, mas também uma atualização bem-vinda da saga que continua a cativar novos públicos. Com um elenco estelar que inclui Kevin Bacon, Joseph Gordon-Levitt, Taylour Paige, Judge Reinhold, Paul Reiser, John Ashton, Bronson Pinchot, entre outros, Um Tira da Pesada 4 promete entregar uma experiência cinematográfica que mistura nostalgia com ação contemporânea.

Ao explorar os elementos que tornam Um Tira da Pesada 4 uma adição notável à franquia, desde sua trilha sonora diversificada até seu elenco talentoso e enredo envolvente, fica claro que a série continua a prosperar no cenário do entretenimento moderno. Com Lil Nas X trazendo uma nova energia musical para a narrativa, e Eddie Murphy liderando o elenco com sua habitual carisma, o filme se destaca como um marco tanto para os fãs de longa data quanto para novos espectadores que descobrem a franquia pela primeira vez.

A trilha sonora de Um Tira da Pesada 4 não apenas complementa perfeitamente o tom da comédia policial, mas também evoca uma nostalgia irresistível, capturando a essência da franquia de forma brilhante.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis