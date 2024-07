Lauana Prado anuncia versão MTG de ‘Efeitos’ com DJ Lelis

Acompanhando as novidades e tendências do mercado musical, a cantora sertaneja Lauana Prado acaba de anunciar a regravação de Efeitos na versão MTG em parceria com o DJ Lelis. A canção faz parte do repertório de Raiz ao vivo em São Paulo, em 2022, álbum de regravações da cantora que concorreu ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja. A nova versão estará disponível em todas as plataformas de áudio a partir desta sexta-feira (19) pela Universal Music.

“Estou sempre de olho em tudo o que está acontecendo, hoje eu gerencio a minha própria carreira em sociedade com a Universal Music e GTS e estou ainda mais atenta às tendências e novidades. Quando surgiu a ideia de fazer o MTG de “Efeitos”, com o DJ Lelis, que é uma música que eu já tinha lançado a regravação em 2022, eu vi como uma grande oportunidade de trazer essa novidade para os fãs”, comenta Lauana.

A versão de Efeitos que será lançada agora pela Lauana Prado em parceria com DJ Lelis nesta semana é um MTG, sigla que significa “montagem”. De forma prática, MTG nada difere de um remix, podendo ser de apenas uma canção ou reunir músicas diferentes na mesma faixa com efeitos e alterações feitas pelo produtor e pelo DJ responsáveis.

Profissionais do mercado acreditam que esse movimento musical iniciou ainda nos anos 2000, ou até antes. Cariocas e mineiros disputam a origem do termo MTG, que alguns acreditam ter surgido no Rio de Janeiro com os DJ’s criando versões sobre qualquer música, mas há quem defenda que o movimento ganhou força na periferia com o funk em Belo Horizonte, que considera que a utilização da sigla MTG é uma forma de identificar que o remix é originário de Minas Gerais, diferenciando-o de versões do Rio e de São Paulo.

A ideia do MTG surgiu com o DJ Lelis, de apenas 18 anos e que é uma grande promessa da música. Ele já fazia remix sertanejos, alguns, inclusive, atendendo o desafio proposto por grandes artistas e apresentava as músicas em seus shows.

“A intenção quando criei o MTG de “Efeitos” é unir um clássico da música sertaneja com o ritmo envolvendo do beat do funk e, assim, conectar os dois públicos. Essa mistura com a Lauana, é uma parceria de sucesso de dois ritmos que sempre fizeram grandes hits, do sertanejo e funk”, afirma Lelis.

Lauana Prado anunciou em novembro de 2023 o controle total de sua carreira

A cantora sertaneja Lauana Prado anunciou em 21 de novembro de 2023 que assumiria o controle total de sua carreira através de sua nova empresa, a LP Music Business que também agenciará novos artistas.

A parceria consolidada em 2018 com a GTS, área de talentos da Universal Music, se mantém como sociedade.

“Sou muito grata por tudo o que já vivi nestes anos de estrada. Sempre pude dar o meu toque no trabalho, mas, desta vez, estou realmente à frente da minha carreira e seguirei construindo essa trajetória ao lado da GTS, que são meus grandes parceiros da Universal Music”, explica Lauana Prado. Nesta nova fase, Lauana Prado segue os seus projetos com uma equipe multidisciplinar formada por cerca de 28 profissionais das áreas técnicas de show, administrativas, comerciais, comunicação e marketing, que estarão dedicados a continuar construindo uma das carreiras mais promissoras do Brasil. A GTS, área de talentos da Universal Music, somará com sua expertise para potencializar ainda mais os projetos da cantora. A LP Music Business, escritório criado para gerenciar a carreira de Lauana Prado, também se dedicará à gestão de carreira e negócios de outros artistas, com o objetivo de fortalecer os novos talentos, um trabalho que Lauana sempre sonhou realizar para profissionalizar as carreiras. A primeira dupla agenciada é Cristinas, formada por Cristina e Cristiane, descobertas por Lauana Prado enquanto se preparavam para um show em Minas Gerais. A LP Music Business nasce com o propósito de transformar carreiras por meio de grandes oportunidades. A festa Raiz é o primeiro case de sucesso Sob o comando de sua carreira, a cantora Lauana Prado lançou em julho a sua nova festa, Raiz, que resgata grandes sucessos da música brasileira, trazendo novas sonoridades e versões que imprimem o DNA da artista em cada canção. A primeira edição da festa foi registrada em um DVD especial, que teve indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja e contou com as participações de Milionário, Fred e Fabrício, Guilherme e Santiago e da dupla Cristinas. Com o slogan A festa mais RAIZ desse Brasil, o evento que deve percorrer todo o país tem a proposta de unir gerações cantando clássicos da música brasileira.