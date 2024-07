Filha de Mr. Catra faz homenagem ao pai em capa de primeiro EP

A cantora Raissa, filha de Mr. Catra, está pronta para seguir os passos do pai na música com o lançamento do primeiro EP, intitulado “Amores e Desamores”. O projeto, composto por sete faixas, promete uma forte mensagem de empoderamento feminino e estará disponível nas plataformas digitais a partir desta quinta-feira (18). Na capa, ela reproduz uma foto icônica dele.

O EP leva os ouvintes por uma jornada musical diversificada, abrangendo estilos como pop, trap, dap, drill e love song. Raissa destaca que seu estilo musical é difícil de rotular. “Estamos muito acostumados a separar as coisas sempre em caixas específicas, mas costumo dizer que o meu estilo musical é a música. Não me limito e nunca me limitei… Isso está bem traduzido no meu EP, que chega revelando muito da minha identidade como artista”, afirmou a cantora ao Extra.

Ela também destaca a influência de seu pai, Mr. Catra, em sua trajetória: “Além de refletir muito do legado deixado pelo pai para mim, porque, do jeitão dele, sempre foi um cara que deixou a gente se expressar da forma que quiséssemos. E assim, como ele, hoje uso a minha arte para me comunicar com o público, que pode esperar neste projeto uma certa sofrência, com uma pitada de empoderamento e muita volta por cima”.

O EP “Amores e Desamores” inclui as faixas “Juízes de internet”, “Outra vibe”, “Muito decidida”, “Oi amor”, “Vai e volta”, “Te desejo” e “Vida vazia”. O lançamento também contará com o clipe oficial de “Outra vibe”, a faixa principal, que conta a história de um relacionamento marcado pela infidelidade masculina e o subsequente arrependimento do parceiro, que percebe tarde demais que perdeu sua “mina”.

Raissa espera que suas músicas ressoem especialmente com o público feminino: “Espero que a galera, principalmente as minas, se identifiquem. Porque as faixas, mesmo com todas as situações ruins que trazem, também passam uma visão de mulheres sempre no poder, entendendo suas fases e sabendo como se impor em cada uma delas”, declarou a cantora.

Vida pessoal de Mr. Catra

Em dezembro de 2017, Mr. Catra revelou publicamente que estava lutando contra um câncer no estômago, diagnosticado no início daquele ano após sentir fortes dores e realizar um check-up. Ele atribuía a doença ao excesso de álcool e às noites sem dormir. O cantor faleceu em 09 de setembro de 2018, aos 49 anos, devido a complicações do câncer, deixando um legado significativo na música brasileira.