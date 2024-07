Programa de audição latino formará novo grupo feminino global

Nesta quarta-feira (17), foi confirmado que um programa de audição latino será lançado pela empresa coreana JYP Entertainment. Será uma divisão de música latina que se concentrará no desenvolvimento de artistas para o mercado de língua espanhola, de acordo com a Billboard.

O primeiro projeto é um programa de audições chamado L2K que irá “descobrir, treinar e lançar” o próximo grupo feminino latino global, uma sequência latina do programa de audições da JYP, A2K, que foi ao ar nos Estados Unidos em 2023.

“Estamos entusiasmados em embarcar nesta emocionante jornada no vibrante mercado LATAM”, disse Jimmy Jeong, CEO da JYP Entertainment, em comunicado. “As sinergias inegáveis ??entre a energia do K-Pop e a criatividade da música latina apresentam uma oportunidade perfeita para unir culturas e amplificar as conexões entre nossas bases de fãs globais.”

Ainda segundo o comunicado, o objetivo da nova subsidiária, que inclui uma parceria estratégica com a Universal Music Latino, é ir “além de infundir elementos latinos no K-Pop” e criar um “grupo único que mantém a sua autêntica essência latina enquanto beneficia do treinamento incomparável e dos padrões criativos pelos quais a JYP é conhecida.”

Os participantes do L2K serão selecionados com base em suas habilidades vocais e de dança, carisma, personalidade, trabalho em equipe e dedicação, explica o comunicado à imprensa, acrescentando que o treinamento acontecerá em países latinos e também na Coreia do Sul.

Vale lembrar que as audições estão programadas para ocorrer ainda este ano e serão realizadas na América Latina, Espanha e Estados Unidos, com datas e locais exatos a serem anunciados.

Vale destacar que a JYP Entertainment foi fundada em 1997 por Park Jin-young e é o lar de artistas como TWICE, Stray Kids e ITZY.

“Embora a nova iniciativa latina seja a primeira do gênero, tem havido uma tendência crescente de artistas latinos colaborarem com estrelas pop coreanas nos últimos anos, à medida que o K-pop continua a crescer em popularidade na América Latina”, afirmou a Billboard.

Stray Kids anuncia turnê mundial ‘dominATE’

O grupo Stray Kids anunciou sua próxima turnê mundial dominATE que contará com shows até 2025.

As primeiras datas anunciadas são em Seul na Coreia do Sul, em agosto. Após a estreia, o show segue pelo Leste Asiático, Sudeste Asiático e Austrália, até meados de janeiro de 2025. Os shows também passarão pela América do Norte, Europa e América Latina.

Atualmente o grupo se prepara para lançar o novo mini-álbum Ate no próximo dia 19 de julho. O single escolhido para ser divulgado será Chk Chk Boom.

De acordo com a JYP Entertainment o disco contará com oito faixas inéditas.

Com o anúncio de que a turnê passará pela América Latina, os fãs brasileiros aguardam a data da primeira apresentação do grupo no país.

Vale lembrar que em fevereiro, o grupo feminino Twice, da mesma empresa do Stray Kids, fez dois shows no Allianz Parque em São Paulo.