Álbum ‘Amor Prohibido’ de Selena ganha versão remasterizada

Nesta quarta-feira (17), o álbum de Selena intitulado Amor Prohibido entrou novamente no Top 5 da parada de Melhores Álbuns Latinos e Álbuns Regionais Mexicanos da Billboard, após o lançamento de sua edição especial em vinil.

Vale destacar que no início deste ano, uma versão remasterizada do 30º aniversário deste álbum foi lançada, liderando as paradas.

Com o lançamento de Amor Prohibido em vinil, simultaneamente, o álbum Ones de Selena também entrou no Top 5 da parada de álbuns pop latinos da Billboard.

Amor Prohibido continua a ser o álbum mais eclético e reverenciado de Selena y Los Dinos (baixo AB Quintanilla III, bateria Suzette Quintanilla, guitarra-Chris Perez, teclados Ricky Vela, vocal Pete Astudillo e teclados Joe Ojeda) marcando um antes e um depois na história da música que inclui sucessos produzidos por AB Quintanilla III como Amor prohibido, Bidi bidi bom bom, Si una vez e No me queda más.

O disco vendeu mais de 2,5 milhões de cópias nos Estados Unidos e continua sendo um dos álbuns latinos mais vendidos de todos os tempos, com uma certificação histórica de 41x Platina pela RIAA. Isso o torna o segundo álbum latino mais certificado na história da RIAA nos Estados Unidos.

Vale lembrar que além de estar disponível em formato vinil, a edição comemorativa dos 30 anos de Amor Prohibido também é encontrado em CD, K7 e áudio Dolby Atmos.

Ouça: