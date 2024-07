Gusttavo Lima comemora aniversário dos filhos em fazenda da família

O cantor Gusttavo Lima e a modelo e influenciadora Andressa Suita comemoraram os aniversários dos filhos, Gabriel e Samuel, com uma festa temática na fazenda da família. A celebração, marcada por uma decoração detalhada que se estendeu até a piscina da luxuosa residência do casal, foi amplamente divulgada nas redes sociais.

Os registros da festa mostram o quarteto combinando looks, todos vestidos de preto e usando óculos escuros. Gabriel, que completou sete anos, e Samuel, de seis, usaram camisetas temáticas relacionadas ao tema da festa, que girou em torno de videogames. A postagem da celebração nas redes sociais incluía a mensagem: “Feliz aniversário. Gabriel, 7, e Samuel, 6”.

Gusttavo Lima se envolveu em controvérsia

Recentemente, a família enfrentou críticas após Andressa Suita publicar um vídeo de Gabriel em que ele dirige um carro em uma propriedade privada da família, com o irmão Samuel ao lado. No vídeo, os meninos aparecem sem cinto de segurança, com Samuel em pé no assento e com a cabeça para fora do teto solar. A publicação gerou uma nota de repúdio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

O Detran-GO, através de seu presidente, Delegado Waldir, manifestou repúdio às imagens, destacando que, embora a ocorrência tenha sido em uma propriedade privada onde o órgão não tem poder de atuação, tal comportamento por figuras públicas pode incentivar condutas perigosas. A nota ainda afirma que a autoridade encaminhou à Polícia Civil um pedido para apurar a conduta dos pais.

De acordo com informações do g1, a Polícia Civil está analisando o caso, que está sob investigação da Delegacia de Polícia de Bela Vista, com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A assessoria de Gusttavo Lima e Andressa Suita não respondeu aos pedidos de posicionamento até a última atualização de uma reportagem publicada na terça-feira (02).

“O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, Delegado Waldir, manifesta repúdio às imagens divulgadas nas redes sociais em que os filhos do cantor Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita aparecem conduzindo veículo automotor no interior de uma propriedade particular, onde os órgãos de trânsito não têm poder de atuação e fiscalização. Contudo, o Delegado Waldir repudia quaisquer ações realizadas por figuras públicas que podem incentivar conduta similar por parte da população, podendo gerar grave risco de acidentes nas vias públicas e particulares. Ele afirmou que encaminhou à Polícia Civil pedido para apurar a conduta dos pais”, diz a nota.