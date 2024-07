Esposa de Junior Lima comenta reação ao videoclipe com nudez

A modelo Monica Benini, esposa do cantor Junior Lima, compartilhou a reação que teve ao ver o marido nu no videoclipe de “Seus Planos”. A declaração foi feita em resposta a uma pergunta de um seguidor no Instagram.

Durante uma sessão de perguntas e respostas na rede social, Mônica foi questionada sobre como se sentiu ao ver Junior Lima desnudo no videoclipe. A resposta da modelo foi direta e apoiadora: “Fui a pessoa que mais incentivou quando a ideia surgiu”.

Junior Lima, que lançou o single “Seus Planos” em abril deste ano, causou impacto ao aparecer sem roupas no videoclipe da música. Mônica ainda acrescentou: “Entrei na linha para preparação com ele. Se isso responde à sua pergunta”.

Último álbum de Junior Lima

Junior Lima lançou o segundo álbum de estúdio, “Solo (Vol. 2)”, em maio de 2024. Este trabalho é uma continuação de “Solo (Vol. 1)”, lançado em outubro do ano anterior, e apresenta uma mistura de influências que vão do rock ao soul em suas 13 faixas, selecionadas de um repertório de 54 canções gravadas desde 2020.

O álbum, gravado em um estúdio de Campinas, no interior de São Paulo, inclui colaborações especiais e aborda temas pessoais, como momentos difíceis na vida pessoal e conjugal do artista, especialmente na faixa “Dá pra Ser Leve”, que destaca o piano elétrico e os backing vocals de Lio e Lay do trio Tuyo, e aborda dificuldades no casamento de Junior com Monica Benini durante a pandemia da Covid-19.

“Fome”, uma parceria inédita com Gloria Groove, traz uma urgência rock e um crossover para as pistas de dança. Junior convidou pessoalmente a artista para a colaboração, expressando sua admiração por ela. Em “Abstinência”, Junior revela os desafios pessoais que enfrentou, inclusive uma época em que quase desistiu de cantar devido às críticas.

O single “Seus Planos” é uma faixa com uma letra sentimental e melancólica, acompanhada por um videoclipe dirigido por João Monteiro, que narra a história de um casal em diferentes momentos de um relacionamento. O vídeo, que mostra Junior nu em várias cenas, causou grande comoção entre os fãs e o público em geral, destacando a profundidade emocional do trabalho do artista.

“Sabia que iria gerar uma polemicazinha com a cena do cantor pelado na banheira. Hoje em dia, a gente tem que trabalhar com isso também. Quando pensei na história do banheiro, minha equipe concordou e disse: ‘Vai ser pelado, pelado’. Então vamos”, disse o cantor em entrevista ao Gshow.