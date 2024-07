Mesmo após traição, Iza pode ter que repartir bens com Yuri Lima

A cantora Iza, grávida de seis meses, revelou recentemente que foi traída por seu companheiro, o jogador Yuri Lima, meio-campista do Mirassol. A notícia chocou os fãs e gerou uma onda de solidariedade nas redes sociais. Após o pronunciamento da artista, onde anunciou o fim do relacionamento, o colunista Danyel Nascimento, do jornal “O Dia”, descobriu implicâncias legais sobre a divisão de bens. Ao que tudo indica, a famosa poderá ter que dividir parte dos seus lucros com o atleta.

O advogado de família Vitor Lanna abordou a situação, explicando que esse tipo de traição durante a gestação, infelizmente, é mais comum do que parece. Ele afirmou que “o fato de ter filhos não configura por si só a união estável, ela depende de outros fatores. Nesse caso específico, eles viviam juntos, tinham filhos, se apresentavam como marido e mulher publicamente”, iniciou.

Segundo Lanna, as informações públicas e declarações de Iza e Yuri sugerem que o relacionamento pode ser considerado uma união estável. “Eu não tenho detalhes da relação deles, se tem um contrato, enfim, de namoro, algo do gênero, [contudo] me parece que sim, é uma união estável”, afirmou o advogado

Em seguida, ele ressaltou a necessidade de uma análise a fundo para determinar os direitos de cada um. “Mas o fato só de ter filhos não é suficiente para dizer que existe uma união estável. Afinal de contas, existem muitos pais que não estão juntos e têm filhos. Então tem que somar todos esses fatores para falar se tem ou não tem uma união estável. Me parece que sim, eles tinham”, declarou.

Do ponto de vista jurídico, a criança tem direito a receber pensão antes mesmo de nascer, através dos “alimentos gravídicos”. Com a paternidade já reconhecida por Yuri Lima, ele pode ser obrigado a pagar essa pensão. Já Iza poderia ter que dividir parte dos lucros adquiridos no período em que se relacionou com o jogador que, em toda sua carreira, soma 226 jogos e apenas dois gols.

Vale lembrar que Iza já enfrentou um divórcio conturbado com o produtor musical Sérgio Santos, envolvendo um suposto acordo milionário. Em 2022, após quatro anos de casamento, a artista teria desembolsado R$ 3 milhões para evitar um escândalo na separação.