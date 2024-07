Queridinho do forró, Tiago Mendes lança DVD gravado em Fortaleza

Tiago Mendes acaba de disponibilizar o audiovisual “Ao Vivo em Fortaleza — CE”, o número 1º de sua carreira, com as participações especiais de Xandinho, Thales Play, Day Melo, Raphael Alencar, Cristian Ribeiro, Cesinha Garcia e Iohannes. São 16 faixas inéditas que marcam a nova aposta musical do cantor e compositor piauiense de 21 anos.

São elas: “Cachaça e Raiva”, “Codigozinho”, “Desce e Sobe”, “Eu Quero Terminar”, “Gabarito”, “Já Faz Tanto Tempo”, “Não Dá Mais”, “Não Me Satisfaz”, “Não Quero De Volta”, “Oi Minha Ex”, “Pra Amar”, “Prefiro Ser Feliz”, “Primeiro Amor”, “Separei da Minha Mulher”, “Você Não Vem” e “Vibe Boa”.

“Produzir este álbum no ‘coração’ do nordeste brasileiro e ter o apoio de amigos tão talentosos foi uma emoção sem igual”, começou dizendo TM, para, logo em seguida, acrescentar que “poder compartilhar o resultado deste trabalho incrível com os meus fãs me enche de alegria e gratidão”.

A obra, filmada no palco do Galpão VTX Filmes, sob a direção de Victor Teixeira e Dário Xuxa, está disponível no canal oficial do forrozeiro no YouTube. “Saiu! Vem assistir que o negócio está bom demais. Lembrando também que todas as canções estão nas plataformas digitais”, escreveu o artista no Instagram, ao som de “Desce e Sobe”, dueto com Thales Play.