Rosé do BLACKPINK lança primeira campanha com a PUMA - (crédito: TMJBrazil)

Nesta quinta-feira (18), a Puma lançou a primeira campanha oficial de Rosé do BLACKPINK com a marca de roupa esportiva.

A superestrela do K-pop foi nomeada como embaixadora há um mês e agora ela mostra a nova linha Palermo de tênis de cano baixo.

“Unindo música e estilo, o papel de embaixadora de Rosé trará sua visão, voz e insights únicos para as campanhas globais e narrativa da Puma”, disse a marca em comunicado.

“Estou muito entusiasmada por me juntar à família Puma”, disse ela em 17 de junho, anunciando o seu papel de embaixadora, para o qual se junta a nomes como Rihanna, A$AP Rocky, Dua Lipa e Skepta. “Mal posso esperar que meus fãs se juntem ao meu próximo capítulo com a Puma.”

Vale destacar que desde a estreia em 2016, o BLACKPINK é sinônimo de sucesso. Ao longo da carreira, Rosé, Lisa, Jennie e Jisoo quebraram recordes, dominaram as paradas, encheram arenas em todos os lugares e se tornaram não apenas o primeiro grupo feminino do K-pop a se apresentar no Coachella, mas as primeiras artistas asiáticas como atração principal do festival.

Vale lembrar que Rosé nasceu em Auckland, Nova Zelândia e foi criada em Melbourne, na Austrália. Aos 15 anos, o mundo do K-pop veio à tona quando, por sugestão de seu pai, ela fez um teste para a gravadora sul-coreana YG Entertainment. Rosé se mudou para a Coreia do Sul e em agosto de 2016 fez sua estreia como vocalista do quarteto BLACKPINK.

BLACKPINK: Filme da turnê ‘BORN PINK’ ganha trailer

O grupo BLACKPINK apresentou o trailer do filme da sua turnê Blackpink World Tour [BORN PINK].

No vídeo de 30 segundos, as meninas são vistas dominando os palcos pelo mundo, executando coreografias sem falhas e recebendo o carinho de seus fãs amorosos, conhecidos como Blinks.

O filme dirigido por Yoondong Oh e Geun Min irá narrar a turnê mundial que contou com 1,8 milhão de fãs em todo o mundo, e que promoveu o álbum Born Pink. O filme estreará em mais de 110 países, o que será o maior lançamento global nos cinemas de todos os tempos para um grupo feminino.

Vale lembrar que a turnê BORN PINK cruzou o globo de outubro de 2022 a setembro de 2023.

O filme tem estreia confirmada para o próximo dia 31 de julho. Os ingressos já estão disponíveis.

Confira: