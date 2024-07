Britney Spears rebate Ozzy Osbourne por crítica a vídeos onde dança

Britney Spears não poupou palavras ao rebater críticas do roqueiro Ozzy Osbourne, sobre seus vídeos de dança na rede social Instagram. Em um desabafo postado na noite de quarta-feira (17), a cantora disparou contra a família Osbourne, chamando-os de “a família mais chata que a humanidade já viu”.

“Vou dizer gentilmente à família Osbourne: vão se f*der!”, declarou Britney em uma postagem feita. Ela defendeu seu direito de dançar, mencionando um episódio em que Ozzy Osbourne expressou cansaço ao ver seus vídeos. Britney comparou a situação com críticas recentes direcionadas à atriz Kate Beckinsale, alvo de comentários sobre sua idade após publicar fotos e vídeos.

“Vocês já assistiram ao filme ‘Escrito nas Estrelas’ com Kate Beckinsale? Se ainda não assistiram, acho que deveriam. Adoro Kate e percebi o quão incrivelmente cruéis as pessoas estão sendo ao falarem do Instagram dela, dizendo que ‘ela precisava postar mais conteúdos que condizem com sua idade’. Ela tem 50 anos e achei muito incrível como ela respondeu”, defendeu Britney.

A cantora também abordou como tem enfrentado críticas sobre sua própria dança, explicando que é uma forma de expressão pessoal e que continuará dançando apesar dos comentários negativos. “Dançar depende da minha busca pelo meu próprio interesse, em como me expresso e ignoro esses espertinhos idiotas, assim como Kate fez!”, afirmou.

Spears concluiu o desabafo falando sobre a importância de não se deixar afetar por comentários que considera cruéis e escolher cuidadosamente quem permitir em sua vida. “No mundo em que vivemos, em que as pessoas podem ser incrivelmente cruéis, você tem que ser extremamente cuidadoso com quem você permite em seu convívio e em seu coração! Vou fazer um ensaio fotográfico com a Kate e dizer gentilmente à família Osbourne, que é a família mais chata que a humanidade já viu: vão se f*der!”, finalizou Britney.

Vida pessoal de Britney Spears

Em 2007, a carreira de Britney Spears enfrentou uma grave reviravolta. Durante esse período, ela passou por sérios problemas de saúde mental e instabilidade pessoal, o que culminou em um colapso público amplamente divulgado. Um dos momentos mais marcantes foi quando Britney raspou a cabeça em um salão de beleza. Além disso, enfrentou batalhas legais intensas pelo controle de suas finanças e vida pessoal.

No ano seguinte, em 2008, Britney foi colocada sob uma tutela legal, na qual seu pai, Jamie Spears, foi nomeado como seu tutor responsável por suas decisões financeiras e pessoais. Esta tutela se tornou objeto de controvérsia ao longo dos anos, com muitos fãs e apoiadores da cantora exigindo sua liberdade e expressando preocupações sobre seu bem-estar.

O movimento #FreeBritney ganhou força especialmente após o lançamento do documentário “Framing Britney Spears”. Fãs se mobilizaram nas redes sociais para pedir o fim da tutela que controlava a vida da cantora, e a hashtag se tornou viral. Em dezembro de 2021, após 13 anos sob tutela, foi determinado o fim do controle exercido por seu pai.