Charli XCX revela detalhes de parceria com Lorde

Na última quarta-feira (17), a cantora Charli XCX falou sobre seu mais recente álbum brat e sobre a parceria com Lorde para a revista Billboard.

“Eu tive que passar pelo processo de dizer a ela que essa música era sobre ela e que ela se sentisse bem sobre isso em primeiro lugar. Eu estava tentando me encontrar com ela há quase um ano, e continuamos tendo esses desencontros estranhos, tipo, íamos sair, então não iríamos mais. […] No final, não deu certo. Então, um dia antes do lançamento do disco, deixei uma mensagem de voz para ela. Ela respondeu imediatamente e disse: ‘meu Deus, eu não tinha ideia de que você se sentia assim. Sinto muito. Sabe, talvez eu devesse estar em uma versão da música.’ Eu nem perguntei a ela. Ela tocou no assunto”, disse Charli sobre a faixa The girl, so confusing.

“Eu estava dizendo essas coisas para ela pela primeira vez. Havia muita crueza e imediatismo no que eu estava dizendo. Eu adoro que realmente tenhamos resolvido isso no remix. Há algo muito infantil nisso, algo muito meta e moderno. Somente Charli poderia fazer isso acontecer. Ela abriu um canal entre nós e isso me fez dizer coisas que nunca havia dito. Eu estava articulando coisas que nunca tinha dito ou talvez até coisas que nunca ouvi dizerem. Tudo isso foi uma grande honra”, afirmou Lorde.

No disco, ela aborda temas como o ciúme e a confusão inerentes a muitos relacionamentos, mesmo que muitas vezes não sejam ditos.

“Eu não queria nenhuma metáfora – tipo, de jeito nenhum. Eu queria que esse álbum parecesse que eu estava conversando com o ouvinte de uma forma verdadeira. Eu poderia dizer isso para você no banco de trás de um táxi, a caminho de uma boate“, revelou.

Vale lembrar que Charli XCX é a capa de julho da Billboard.

Charli XCX afirma que música de ‘Brat’ é sobre outra cantora

A cantora Charli XCX esteve no podcast Las Culturistas e afirmou que a décima faixa de seu novo álbum é sobre outra cantora.

A faixa é Girl, so confusing e Charli não revelou o nome da colega que inspirou a música. A declaração gerou muitos questionamentos nas redes sociais.

“Ainda não decidi se vou revelar… as pessoas vão adivinhar. Eu sinto que vocês dois provavelmente têm um palpite preciso“, brincou. Vale lembrar que Brat foi lançado nesta sexta-feira (7) nas plataformas digitais. No dia 22 de junho, ela voltou ao país para um DJ set exclusivo na boate ZigClub, em São Paulo. Os ingressos já estavam esgotados. Ouça: