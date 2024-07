Pabllo Vittar cai no gosto da América Latina com ‘São Amores’ - (crédito: TMJBrazil)

A música “São Amores”, da drag queen Pabllo Vittar, se tornou um viral na rede social TikTok devido a uma mulher colombiana, o que fez com que o trabalho se tornasse ainda mais popular em vários países da América Latina. A canção, presente no álbum “Batidão Tropical vol. 2”, foi até utilizada na comemoração do título da Copa América pela Argentina.

No TikTok, a faixa acumulou mais de 2,4 milhões de criações, o que resultou em mais de 4 bilhões de visualizações na plataforma. Entre os países que mais contribuíram para essa tendência estão o Peru, com 488 mil publicações, quase alcançando o Brasil, que registrou 494 mil. Argentina, Equador e Colômbia completam o top 5.

No Spotify, “São Amores” figura nas playlists de músicas virais em países como Colômbia, Peru e Argentina, onde ocupa a terceira posição em todos. A música já alcançou quase 17 milhões de reproduções na plataforma de streaming, enquanto no YouTube soma 12,5 milhões de visualizações.

A faixa é uma releitura de sucessos do tecnobrega e forró que marcaram a infância de Pabllo Vittar, sendo uma regravação do Forró do Miúdo, que adaptou a canção de Andy & Lucas para o português. A formação original do Forró do Miúdo incluía Simone Mendes e Simaria, creditadas como compositoras da música.

Pabllo Vittar e ‘Batidão Tropical vol. 2’

“Batidão Tropical Vol. 2” é o sexto álbum de estúdio de Pabllo Vittar, lançado em 9 de abril de 2024 pela Sony Music Brasil. Este álbum serve como uma continuação do “Batidão Tropical”, lançado em 2021. O novo álbum revisita as raízes musicais da drag queen, com regravações de clássicos dos anos 1990 e 2000 de artistas das regiões Norte e Nordeste do Brasil. A produção ficou a cargo de Rodrigo Gorky, Maffalda e Zebu.

Depois do lançamento do primeiro volume em 2021, que foi bem recebido tanto pela crítica quanto pelo público, Vittar considerou a possibilidade de um segundo volume focado em músicas das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Em 2021, além do “Batidão Tropical”, Vittar também lançou seu primeiro álbum ao vivo, “I Am Pabllo”, e o quinto álbum de estúdio, “Noitada”, em 2023.

O primeiro single do “Batidão Tropical Vol. 2”, intitulado “Pede pra Eu Ficar (Listen to Your Heart)”, foi lançado em janeiro de 2024, estreando na 15ª posição no Spotify Brasil. O videoclipe foi dirigido por Leocádio Rezende e Vitin Allencar. Em 05 de março de 2024, o segundo single, “Ai Ai Ai Mega Príncipe”, foi lançado junto com o visualizer oficial da música. O terceiro single, uma faixa inédita intitulada “Idiota”, foi lançado em 10 de abril de 2024, coincidindo com o lançamento do álbum completo.