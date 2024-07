Minissérie ‘Senna’ ganha pôster oficial e data de lançamento

Nesta quinta-feira (18), a Netflix anunciou a data de estreia da minissérie Senna e divulgou o pôster oficial da produção.

Protagonizada por Gabriel Leone, o anúncio ganhou uma postagem oficial em contas oficiais do streaming de outros países no X.

Em março, o primeiro trailer foi divulgado da nova série sobre o ídolo da Fórmula 1, Ayrton Senna. O teaser retrata um dos momentos importantes da história do piloto, sua primeira vitória no Brasil, no GP de Interlagos de 1991.

O elenco é composto por Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé e Susana Ribeiro. Gabriel Leone viverá o saudoso tri-campeão Ayrton Senna (1960-1994).

Com direção geral de Vicente Amorim, que também assina como showrunner e diretor, e direção de Julia Rezende, Senna foi produzida pela Gullane e realizada em parceria com a Senna Brands e a família do piloto.

“Ficamos todos muito próximos e conectados com os feitos e a energia dele”, revelou Gabriel Leone em uma entrevista à Folha de S. Paulo. “Eu senti essa energia vinda dele também. Com certeza”.

“Mesmo sem tê-lo acompanhado nas pistas, eu tinha a real dimensão do tamanho dele, do que ele representava e representa para o povo brasileiro. É uma responsabilidade enorme contar a história de uma pessoa tão especial”, disse o ator.

Senna estará disponível na Netflix no dia 29 de novembro.

Alice Wegmann comenta sobre série ‘Senna’: “Melhores dias”

A atriz Alice Wegmann que interpretou Lilian, a primeira esposa de Ayrton Senna na série Senna, da Netflix, conversou sobre as gravações no CNN Pop.

“As filmagens foram muito inesquecíveis. Vivi alguns dos melhores dias da minha vida. Fui para Argentina, fui para o Uruguai, para a Irlanda do Norte, São Paulo…”, revelou.

“Foi muito legal, um intercâmbio. Não posso dar muitos spoilers, mas é uma cena que vai emocionar muito o Brasil”, comentou.

“Eu nasci em 1995, um ano depois da morte dele, mas sinto ele muito presente no nosso país. Sinto que é verdadeiramente um dos nossos maiores ídolos. Tem muita história. Viajei para o Japão agora, e você vê que tem ainda muitos japoneses fãs dele. Essa comoção… é muito bonito o que ele conseguiu fazer”, escreveu em seu Instagram no último dia 1 de maio.

Confira:

O PILOTO FAVORITO DO SEU PILOTO FAVORITO… Agora tem data pra largada. Senna, minha nova minissérie, estreia dia 29 de novembro. ? pic.twitter.com/s2evGFSJvH — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 18, 2024