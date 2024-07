The Weeknd libera teaser do novo álbum - (crédito: TMJBrazil)

Nesta quinta-feira (18), o cantor The Weeknd compartilhou em suas redes sociais um vídeo teaser de seu próximo álbum.

Vale destacar que o anúncio chega um dia depois de confirmar um show no Brasil em setembro. O novo vídeo conta com a legenda: “Existem três capítulos nesta história”.

De acordo com a Variety, a publicação é uma série de imagens oníricas dos últimos quatro anos de sua carreira musical: com o carro esporte, o pôquer, terno vermelho e óculos escuros e o carro esporte que ele usava em Blinding Lights e os outros vídeos de seu álbum After Hours, de sucesso de 2020, seguindo para as imagens do velho de Dawn FM, depois os personagens encapuzados apresentados em sua turnê After Hours Til the Dawn e, em seguida, novos elementos aparecem.

Durante todo o tempo, as músicas, em grande parte sintetizadores e vocais concentrados de Weeknd, podem ser trechos de seu novo material.

O clipe termina com um raio de sol atingindo a cabeça do menino e se espalhando à medida que a grama e as flores crescem.

Em junho de 2023, o cantor falou com a Variety sobre seus planos futuros.

“Estou terminando a terceira parte dessa saga, dessa trilogia. O nome dele sairá em breve, mas não se chama como alguns fãs pensam que se chama… o que eles acham que se chama é na verdade uma música do álbum, mas não é assim que o álbum em si se chama. Então, vou apenas dizer isso”, afirmou.

É esperado que mais seja revelado no show, que acontecerá no dia 7 de setembro no Estádio MorumBIS em São Paulo e será produzido pela Live Nation. Ele estreará uma “produção nunca antes vista”, de acordo com o anúncio.

Vale lembrar que The Weekend completou sua turnê After Hours Til Dawn pela América do Norte e Europa no ano passado e estrelou a série The Idol. A turnê de estádios tocou para mais de 3 milhões de pessoas ao longo de dois anos.

The Weeknd anuncia show único no Brasil em setembro

Na última quarta-feira (17), o cantor The Weeknd anunciou um show único no Brasil em setembro. A apresentação acontecerá no Morumbis em São Paulo.

A apresentação, produzida pela Live Nation, segue a turnê recorde After Hours Til Dawn Tour 2022/2023 do The Weeknd, que teve um sucesso incrível na América do Norte, Europa, Reino Unido e América Latina com mais de 60 datas esgotadas em estádios e com mais de 3 milhões de participantes. A turnê também incluiu duas datas em estádios em São Paulo, no Allianz Parque, em outubro do ano passado.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de uma pré-venda do artista, começando no dia 22 de julho, segunda-feira, às 10h, no TheWeeknd.com/SaoPaulo. Os clientes Santander terão um período exclusivo de pré-venda nos dias 23 e 24 de julho. A venda geral acontecerá no dia 25.

Vale destacar que no próximo dia 7 de setembro de 2024 no Estádio MorumBIS, The Weeknd estreará uma produção nunca vista antes.

Vale lembrar que o Embaixador da Boa Vontade do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, Abel “The Weeknd” Tesfaye, fará novamente uma parceria com o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas para contribuir com o Programa Humanitário XO, que apoia a crise global sem precedentes da fome. Com isso, o equivalente a US$ 1 de cada ingresso vendido será revertido para esta causa importante.

