Halsey anuncia single inspirado em Britney Spears, “Lucky”

A data de lançamento foi anunciada pela própria Halsey nesta terça-feira (17), junto com a capa toda rosa da faixa e uma foto adorável da artista na infância, segurando seu walkman. A música chega às plataformas digitais no dia 26 de julho.

Para deixar tudo ainda mais especial, Halsey marcou a conta da Princesa do Pop bem em cima do toca-discos portátil na foto.

Lucky deve integrar o futuro quinto álbum de estúdio de Halsey, assim como " rel="nofollow" target="_blank">The End, e se inspira na faixa homônima de Britney Spears, do álbum Oops!… I Did It Again (2000). Para os que não lembram, Lucky é aquela música chiclete sobre uma garota que, apesar de todo o sucesso, se sente sozinha. Quem nunca cantou She’s so lucky, she’s a star, but she cry, cry, cries in her lonely heart?

Semanas atrás, ao divulgar uma prévia da música, Halsey contou: Quando eu tinha 5 anos, sempre sentia que Britney cantava diretamente para mim. Vinte e quatro anos depois, essas palavras têm um impacto diferente. Esse relato emocionado só aumentou a expectativa dos fãs, que agora mal podem esperar para ouvir a nova versão dessa canção clássica.

A interpolação de Lucky não é apenas uma estratégia de marketing; é uma reverência genuína à música que moldou a infância e a carreira de Halsey.

A influência de Britney Spears na nova geração de artistas

Britney Spears, conhecida como a Princesa do Pop, não só marcou uma era com seus hits, mas também influenciou profundamente uma geração de artistas que cresceram ouvindo suas músicas. Halsey é um exemplo brilhante dessa influência, e o lançamento de Lucky é uma homenagem explícita ao impacto duradouro de Britney na música pop.

Ela abriu portas para discussões sobre fama, identidade e a pressão do estrelato na mídia. Sua influência não se limita apenas ao aspecto musical; ela se tornou um ícone cultural, cujo impacto pode ser sentido na moda, na dança e até na forma como as celebridades são percebidas e tratadas pela mídia.

Britney Spears não é apenas uma coleção de hits, é um testemunho de sua habilidade de capturar emoções universais e transformá-las em melodias que ressoam com milhões ao redor do mundo. Seu impacto duradouro na indústria musical é um reflexo de sua habilidade de se reinventar e se adaptar às mudanças dos gostos e tendências ao longo dos anos.

Britney Spears e a continuidade de seu legado através de novas vozes como a de Halsey.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis