“Alibi” sobe para o 12º lugar no Top 50 Mundo do Spotify - (crédito: TMJBrazil)

O sucesso de Alibi, colaboração entre Sevdaliza com Pabllo Vittar e Yseult, continua crescendo. Na mais recente atualização, a canção subiu duas posições no Top 50 Mundo do " rel="nofollow" target="_blank">Spotify, alcançando o 12º lugar. Com mais de 4,1 milhões de reproduções nas últimas 24 horas, a música se destaca não apenas pelo seu ritmo envolvente, mas também pela sua mensagem e colaboração artística.

O videoclipe, dirigido por Fernando Nogari, conhecido por seu trabalho com artistas como Tove Lo e Selena Gomez, combina elementos de eletrônico experimental, funk e influências de ritmos tradicionais das culturas ameríndias latino-americanas. O uso de um sample da música Rosa da colombiana Totó la Momposina adiciona uma camada de riqueza cultural à produção.

No enredo visual, o trio protagoniza um ritual que explora a complexa interação entre amor e dor, revelando que o prazer pode coexistir nesses sentimentos intensos. A narrativa não só cativa pela sua estética arrojada, mas também pela profundidade emocional que transmite.

Além de sua qualidade musical e cinematográfica, Alibi também é significativa no contexto do mundo das drag queens. Pabllo Vittar, renomada drag queen brasileira, não apenas eleva a música com sua presença magnética, mas também representa um símbolo de empoderamento e visibilidade para a comunidade LGBTQIAPN+. A colaboração com Sevdaliza e Yseult, artistas renomadas internacionalmente, reforça a importância da diversidade e inclusão no cenário musical global.

Para os fãs e admiradores das artes visuais e musicais, o videoclipe de Alibi não só entretém, mas também provoca reflexões sobre identidade, amor próprio e expressão artística. É um exemplo de como a música pode transcender fronteiras culturais e conectar pessoas através de experiências compartilhadas.

Assista ao videoclipe de Alibi e deixe-se envolver pela poderosa combinação de som e imagem que celebra a diversidade e a criatividade no panorama musical contemporâneo.

A Representatividade na Música Contemporânea

A colaboração entre Sevdaliza, Pabllo Vittar e Yseult em Alibi não é apenas um marco musical, mas também um poderoso símbolo de representatividade. Cada uma dessas artistas traz uma perspectiva única que desafia as normas tradicionais da indústria musical e promove a inclusão.

Pabllo Vittar, como uma das drag queens mais influentes do mundo, tem sido uma força poderosa na promoção da visibilidade LGBTQIAPN+. Sua presença na música pop é uma afirmação de que a arte drag é uma forma legítima e vital de expressão artística. Com hits como K.O. e Corpo Sensual, Pabllo não apenas conquista as paradas de sucesso, mas também quebra barreiras para futuras gerações de artistas queer.

Sevdaliza, com sua música experimental e visual único, desafia as categorias convencionais de gênero e identidade. Suas composições profundas e performances cativantes oferecem uma nova narrativa para mulheres na música eletrônica, mostrando que a complexidade emocional e a inovação sonora podem coexistir.

Yseult, conhecida por suas letras honestas e voz poderosa, aborda temas de identidade, amor e luta pessoal em sua música. Sua autenticidade e vulnerabilidade ressoam com muitos ouvintes, oferecendo uma perspectiva rara e necessária na música contemporânea.



Juntas, essas artistas não apenas criaram uma faixa memorável com Alibi, mas também demonstraram o poder da diversidade na criação de arte impactante. Elas são exemplos de como a música pode ser um veículo para mudança social, oferecendo novas visões e promovendo uma maior aceitação e compreensão.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis