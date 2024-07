The Smashing Pumpkins anuncia shows no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

Prepare-se, fãs de rock! The Smashing Pumpkins, uma das bandas mais icônicas do rock alternativo, acaba de anunciar dois shows imperdíveis no Brasil. A turnê The World Is A Vampire promete uma experiência inesquecível.

Os shows estão marcados para o dia 1º de novembro em Brasília, na Arena BRB Nilson Nelson, e para o dia 3 de novembro em São Paulo, no Espaço Unimed. Os ingressos estarão disponíveis para o público geral a partir desta sexta-feira (19), às 10h, no site Tickets On, com preços variando de R$ 195,00 a R$ 690,00, incluindo opções de meia-entrada.

Com a formação original reunida, incluindo os membros fundadores James Iha (guitarra) e Jimmy Chamberlin (bateria), The Smashing Pumpkins promete um espetáculo à altura de sua grandiosa carreira. Os shows terão cerca de duas horas e vão cobrir uma seleção dos maiores sucessos da banda, como 1979, Today, Bullet with Butterfly Wings, Tonight, Tonight, Disarm e Zero.

Fundada em Chicago em 1988, The Smashing Pumpkins revolucionou o rock ao unir diferentes estilos musicais como rock, pop, shoegaze, metal, gótico, psicodelia e eletrônico. Com mais de 30 milhões de álbuns vendidos globalmente, a banda coleciona prêmios como dois GRAMMYs e dois VMAs da MTV, além de uma série de discos de ouro, platina e diamante.

Após a bem-sucedida Shiny and Oh So Bright Tour em 2018, The Smashing Pumpkins lançou o 11º álbum da carreira, CYR, em 2020. Também em 2020, o álbum ATUM foi lançado, trazendo 33 faixas divididas em três atos, mostrando a evolução contínua da banda.

Recentemente, eles completaram uma turnê norte-americana The World Is a Vampire Tour com 27 datas esgotadas, confirmando o status de ícone da banda no cenário musical. Com mais de 11,5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais e 1,1 bilhão de visualizações no YouTube, The Smashing Pumpkins continua a cativar e inspirar novas gerações de fãs.

A volta de The Smashing Pumpkins ao Brasil

É um evento que promete relembrar o impacto profundo que a banda teve no rock alternativo. Desde sua formação em 1988, a banda se destacou por sua habilidade em misturar gêneros diversos e criar um som que transcendeu as convenções do rock tradicional.

Com álbuns marcantes como Siamese Dream e Mellon Collie and the Infinite Sadness, The Smashing Pumpkins não só definiram uma era, mas também influenciaram uma geração inteira de músicos. A inovação sonora do grupo, que incorpora elementos de shoegaze, metal e psicodelia, ajudou a moldar o cenário do rock nos anos 90 e continua a inspirar artistas contemporâneos.

Enquanto o grupo se prepara para sua nova série de shows no Brasil, a expectativa é alta não só para ouvir clássicos como 1979 e Bullet with Butterfly Wings, mas também para vivenciar a energia ao vivo de uma banda que continua a desafiar e reinventar o rock alternativo.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis