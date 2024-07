MC Pedrinho anuncia que fará uma pausa na carreira

MC Pedrinho decidiu dar uma pausa em sua carreira e comunicou aos fãs através de um vídeo nas redes sociais. No registro, o funkeiro manifestou a gratidão pelo apoio constante dos seguidores e explicou que o afastamento recente se deve a questões pessoais que ainda não pode detalhar completamente.

“Para quem me acompanha, estou ausente há um tempo das telinhas, sem aparecer, sem dar um oi, e isso tem um motivo muito forte por trás. Eu queria poder explicar tudo agora, mas é um processo que precisa ser respeitado”, afirmou Pedrinho. Apesar de não revelar especificamente os motivos, ele assegurou aos fãs que, quando possível, compartilhará todos os detalhes.

No vídeo, o artista enfatizou a reciprocidade do carinho entre ele e seus seguidores, pedindo compreensão e reafirmando sua ligação com o público. “Não desistam de mim, porque eu não vou desistir nunca dessa vida que eu amo tanto“, declarou Pedrinho, conhecido por sucessos como “Dançarina”, em parceria com Pedro Sampaio.

Além disso, o funkeiro revelou que recentemente tem buscado seguir uma nova direção em sua vida. Desde o início de julho, ele tem se dedicado a seguir “a palavra de Deus”, enfatizando que respeita todas as religiões, mas está focado em fortalecer sua espiritualidade.

Encerrando sua mensagem, MC Pedrinho expressou saudades de seus admiradores e finalizou: “Amo todos vocês e espero que entendam meu coração. Estou ansioso para poder compartilhar mais com vocês em breve”.

Carreira de MC Pedrinho

MC Pedrinho, cujo nome verdadeiro é Pedro Maia Tempester, nasceu em maio de 2002, na cidade de Cabreúva, no interior de São Paulo. Filho caçula de uma família humilde, ele cresceu sob a responsabilidade de sua mãe, Analee Maia, que trabalhava como empregada doméstica para sustentar os quatro filhos. A vida foi marcada por dificuldades financeiras severas, com momentos em que faltava comida em casa.

A grande virada na vida de Pedrinho começou quando ele descobriu sua paixão pelo funk. Desde jovem, ele se apresentou em festas locais e rapidamente chamou a atenção do selo GR6 Explode. Seu primeiro grande sucesso, “Dom Dom Dom”, lançado em 2014, foi um marco em sua carreira. A música, com uma letra audaciosa, causou grande polêmica devido à idade do cantor, que na época era apenas um pré-adolescente. A controvérsia em torno da faixa colocou Pedrinho no centro das atenções, gerando debates e abrindo portas para novas oportunidades.

Nos anos seguintes, ele consolidou sua carreira com sucessos como “Hit do Verão” e parcerias com MCs emergentes como Hariel e Davi. Esse crescimento o ajudou a proporcionar uma vida melhor para sua família e permitiu que sua mãe deixasse o trabalho doméstico.

Pedrinho lançou novos sucessos, incluindo “Bipolar”, uma colaboração com MC Davi e MC Don Juan, que acumulou milhões de visualizações. Ele também lançou o EP “Fenômeno Natural” e o hit “Dançarina” com Pedro Sampaio. Em 2023, ele voltou a brilhar com “Gol Bolinha” e “Gol Quadrado 2”, utilizando um sample da música “Low” de Flo-Rida, alcançando milhões de visualizações e entrando nas paradas globais.