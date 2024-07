Música de Lauana Prado é a mais tocada do 1º semestre de 2024 

Na última terça-feira (16), foi divulgado que a faixa Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade (Ao Vivo), de Lauana Prado foi a música mais tocada no primeiro semestre em 2024.

A faixa está no álbum “Raiz Goiânia (Ao Vivo)” (Universal Music), seguida por Barulho Do Foguete (Ao Vivo) (Som Livre), interpretada pela dupla Zé Neto & Cristiano.

Para além do sertanejo, as 2 músicas que integram o top 10 são do funk, com Let’s Go 4 (Feat. Mc Davi, Mc Don Juan, Mc Kadu, Mc GH Do 7, Mc GP & TrapLaudo) (GR6 Music), nas vozes de Mc IG, Mc PH, Mc Ryan SP &Mc Luki, completando o pódio na terceira posição. A faixa é seguida por outro sucesso do segmento: Pocpoc (Warner Music Brasil), de Pedro Sampaio, na quarta colocação.

A entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do Brasil, apresenta um ranking exclusivo com as 50 músicas mais ouvidas nas plataformas de streaming no Brasil, no primeiro semestre de 2024. O gênero sertanejo despontou na liderança no período, com 8 entre as 10 mais tocadas.

Vale lembrar que o levantamento realizado pela Pro-Música é o único da indústria fonográfica a considerar as músicas mais executadas no país somando as plataformas Spotify, Youtube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, com dados compilados pela BMAT.

Segundo a edição 2023 do relatório Mercado Fonográfico Brasileiro, também produzido pela entidade, no último ano o streaming foi responsável por 87% dos R$ 2,9 bilhões de receitas totais da indústria.

Lauana Prado anuncia versão MTG de ‘Efeitos’ com DJ Lelis

Acompanhando as novidades e tendências do mercado musical, a cantora sertaneja Lauana Prado acaba de anunciar a regravação de Efeitos na versão MTG em parceria com o DJ Lelis. A canção faz parte do repertório de Raiz ao vivo em São Paulo, em 2022, álbum de regravações da cantora que concorreu ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja. A nova versão estará disponível em todas as plataformas de áudio a partir desta sexta-feira (19) pela Universal Music.

“Estou sempre de olho em tudo o que está acontecendo, hoje eu gerencio a minha própria carreira em sociedade com a Universal Music e GTS e estou ainda mais atenta às tendências e novidades. Quando surgiu a ideia de fazer o MTG de “Efeitos”, com o DJ Lelis, que é uma música que eu já tinha lançado a regravação em 2022, eu vi como uma grande oportunidade de trazer essa novidade para os fãs”, comenta Lauana.

A versão de Efeitos que será lançada agora pela Lauana Prado em parceria com DJ Lelis nesta semana é um MTG, sigla que significa “montagem”. De forma prática, MTG nada difere de um remix, podendo ser de apenas uma canção ou reunir músicas diferentes na mesma faixa com efeitos e alterações feitas pelo produtor e pelo DJ responsáveis.

Profissionais do mercado acreditam que esse movimento musical iniciou ainda nos anos 2000, ou até antes. Cariocas e mineiros disputam a origem do termo MTG, que alguns acreditam ter surgido no Rio de Janeiro com os DJ’s criando versões sobre qualquer música, mas há quem defenda que o movimento ganhou força na periferia com o funk em Belo Horizonte, que considera que a utilização da sigla MTG é uma forma de identificar que o remix é originário de Minas Gerais, diferenciando-o de versões do Rio e de São Paulo.

A ideia do MTG surgiu com o DJ Lelis, de apenas 18 anos e que é uma grande promessa da música. Ele já fazia remix sertanejos, alguns, inclusive, atendendo o desafio proposto por grandes artistas e apresentava as músicas em seus shows.

“A intenção quando criei o MTG de “Efeitos” é unir um clássico da música sertaneja com o ritmo envolvendo do beat do funk e, assim, conectar os dois públicos. Essa mistura com a Lauana, é uma parceria de sucesso de dois ritmos que sempre fizeram grandes hits, do sertanejo e funk”, afirma Lelis.