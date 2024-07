Kesha quer “mudar o mundo” depois de abrir sua nova gravadora

A estrela pop Kesha concedeu recentemente uma entrevista para a revista Forbes onde revelou ter lançado sua própria gravadora, a Kesha Records. Segundo a artista, ela pretende “mudar o mundo” com o seu novo empreendimento e agitar o cenário musical atual. A novidade chega na sequência do fim de seu acordo contratual com a RCA Records.

A carreira de Kesha sofreu um revés em 2014 em meio a uma série de processos judiciais entre ela e Dr. Luke, seu ex-produtor musical, cujo nome verdadeiro é Lukasz Gottwald. Ela alegou que o produtor a drogou e agrediu sexualmente em 2005, enquanto o fundador da Kemosabe Records teria alegado que a cantora violou seu contrato e o difamou.

Contudo, o caso foi resolvido em junho do ano passado.

Em sua nova fase, Kesha lançou recentemente o inédito single Joyride, através da sua gravadora Kesha Records. Essas novidades foram reveladas durante uma entrevista para a Forbes que foi publicada nesta quarta-feira (17) onde ela insistiu que está apenas começando quando se trata de deixar sua marca na indústria.

“Eu comecei minha própria gravadora e estou vindo para mudar o mundo, querido, então segure firme –

continue escrevendo músicas”, declarou Kesha. “É realmente uma merda que neste país você possa perder os direitos à sua voz, mas nunca perderá os direitos à sua verdade e a verdade o libertará. poder neste mundo, para que isso nunca mais aconteça com ninguém.”

Kesha também revelou em entrevista que pretende construir um “espaço espacial” para seus artistas contratados.

“Estou muito entusiasmada com a expansão e o crescimento da Kesha Records de todas as maneiras que as pessoas imaginam, mas também de maneiras inesperadas, porque atualmente estou olhando para o espaço tecnológico e procurando encontrar parceiros que tenham os valores que Eu me alinho”, explicou a cantora de 37 anos. “Então, além do modelo tradicional de gravadora, também estou olhando para o futuro e procurando alguns criadores de tecnologia realmente criativos, inovadores e que queiram mudar a forma como o negócio da música funciona e trazer um novo nível de transparência para todo o negócio.”

Falando de seu novo single Joyride, a cantora também revelou que ficou emocionada com a repercussão da faixa.

“Como a maior gratidão, felicidade – sinto-me livre pela primeira vez desde os 18 anos e agradeço muito cada pessoa que o transmitiu e adoro os vídeos que estão sendo feitos. Passei quase 10 anos em litígios e milhões de dólares em honorários advocatícios. Essa alegria tem sido muito conquistada para mim, então adoro que as pessoas estejam prontas para um Joyride comigo”, concluiu Kesha.

Kesha comemora fim de acordo legal com Dr. Luke

No dia 6 de março deste ano, Kesha comemorou o fim do acordo legal com Dr. Luke, acusado de abuso sexual, físico, verbal e emocional desde 2014.

A cantora Kesha postou um trecho de uma música inédita e lançou um site próprio para que os fãs se cadastrem para receber novidades sobre sua carreira.

Durante uma live, a artista revelou estar livre para lançar novas músicas sem estar sob o selo de Dr. Luke, Kemosabe Records, distribuído pela gravadora RCA Records.

“Primeiro dia sendo dona da minha voz em 19 anos. Bem-vindos”, postou em suas redes sociais.

Ainda não foi revelado detalhes como o título ou a data de lançamento da faixa, mas o vídeo mostra a cantora e compositora, ficando nua para um banho em um rio.

Vale lembrar que o último álbum lançado pela cantora foi Gag Order, em maio de 2023. O trabalho marca o fim do contrato com a gravadora do produtor.