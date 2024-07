Bibi Saboia encara os dias atuais na inédita ‘Uma Pessoa Maior’

A cantora Bibi Saboia está de volta com o lançamento de sua inédita faixa Uma Pessoa Maior, que já está disponível nas plataformas digitais como Spotify, Deezer e Apple Music. A faixa, com elementos da música alternativa e do pop, ganha um toque brasileiro com a precisa percussão de Mafram do Maracanã.

Uma Pessoa Maior traz em sua contextualidade uma crítica certeira aos tempos atuais em que as pessoas “filtram” imagens de suas experiências nas redes sociais, mostrando que elas têm uma “vida perfeita”, mas que foge completamente do âmbito real.

A produção musical de Uma Pessoa Maior é assinada por Vini Nailon, que também desenvolveu os arranjos ao lado de Tom Saboia, pai da artista. A mixagem é a masterização foram realizadas por Gabriel Penteado.

Novo single de Bibi Saboia vem na esteira do pop romântico de ‘Talvez Seja Tarde’

Bibi Saboia lançou em 15 de marçço a faixa Talvez Seja Tarde, escrita em colaboração com o seu pai, o renomado produtor musical Tom Saboia onde divaga sobre os sentimentos profundos dentro uma canção romântica com estética pop. O single já está disponível nas plataformas digitais pela Ditto Music.

Como uma artista amadurecida dentro do cenário pop atual, Bibi canta sobre não se conformar com uma situação não desejada, quando alguém luta para que um amor passe, exprimindo todas as nuances de um desafio proposto pelo próprio coração.

Talvez Seja Tarde tem sua produção assinada por Tom Saboia, que já foi indicado ao Grammy Latino e conta com trabalhos realizados com a icônica banda O Rappa.

Quem é Bibi Saboia

Desde muito nova, Bibi Saboia já mostrava sua habilidade artística. Ela cresceu em um ambiente musical, sendo filha do renomado produtor musical Tom Saboia, que co-produziu o álbum 7 Vezes da banda O Rappa.

Entre suas obras, Bibi já lançou os singles Vai Se Achando, Td por Vc e Uma Gota no Oceano.

