Luan Santana fala sobre sua separação de Jade em novo single

O cantor Luan Santana realizou a gravação de seu novo DVD Ao Vivo Na Lua nesta quarta-feira (17) no Centro de Treinamento do São Paulo, na cidade de Cotia, Grande São Paulo.

O palco contou com um cenário estritamente tecnológico, onde uma imagem do espaço surge em um telão gigante.

Na ocasião, Luan Santana cantou uma música sobre sua separação de Jade Magalhães. Contudo, hoje os tempos são outros e ele está noivo dela.

Sobre a canção, chamada Violão, o astro sertanejo explicou ao público: “Fiz em um período em que me separei da Jade. Ficou tudo bem. Mas fiquei pensando como seria a minha vida sem ela e dela sem mim. E não seria fácil”.

Jade esteve presente na gravação do DVD, entre os 600 convidados do artista.

De acordo com informações do UOL, os celulares do público presente foram lacrados e fotos e vídeos estavam expressamente proibidos durante a gravação do DVD.

Ao todo, Luan Santana cantou 13 músicas inéditas, que passearam por diversos gêneros musicais além do sertanejo, como o pop e eletrônica.

Luan Santana participou de single da dupla Zé Neto e Cristiano

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano lançou nesta semana, a inédita faixa colaborativa Melação, que conta com a participação do astro sertanejo Luan Santana. O single já está disponível nas plataformas digitais pela Som Livre.

“A gente acredita que este lançamento será um dos mais fortes do Intenso, o feat com o Luan era algo muito pedido pelos nossos fãs, a recepção foi linda no palco, todos cantaram alto. Nas nossas redes sociais sentimos que Melação é uma das mais pedidas, então já decidimos divulgar e acabar com a ansiedade do público e nossa também”, comentam Zé Neto e Cristiano.

As outras quatro faixas inéditas serão: Ela Sonhou, Dez Sinais, Devolve Eu e Homem da Casa que complementam o segundo volume do DVD Intenso. Os clipes ficarão disponíveis respectivamente nas próximas sextas-feiras, sempre ao meio-dia.

O DVD Intenso será lançado aos poucos no decorrer do ano. Ao todo foram 25 novas faixas gravadas ao lado das participações Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, Léo Santana, Menos É Mais e Bruno César & Rodrigo – Bruno, inclusive, é o compositor de Foi Intenso.

Este é o segundo projeto realizado após Zé Neto & Cristiano assumirem a gestão da própria carreira, o primeiro foi o DVD Escolhas que se tornou o álbum mais ouvido do país nas plataformas digitais.

Melação também conta com o seu clipe oficial já disponível no YouTube.