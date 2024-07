NCT Dream e outros grupos de K-pop confirmam shows no Brasil

A febre do K-pop continua a conquistar o Brasil e promete um segundo semestre de 2024 repleto de emoção para os fãs de música coreana. Após um primeiro semestre intenso, novos grupos estão a caminho, prontos para oferecer novas performances. O grupo sul-coreano B.D.U se apresentará em 27 de agosto no Studio Stage, em São Paulo, com a turnê “Tour for Wishpool: Flash & Light”. Os ingressos estão disponíveis no site Bilheto.

A boy band NCT DREAM desembarca em São Paulo no dia 02 de setembro, no Espaço Unimed. Os ingressos, com preços entre R$ 395 e R$ 1.726, podem ser adquiridos no site TicketMaster. O grupo feminino Dreamcatcher encerra a temporada de shows em 15 de setembro, também em São Paulo, com a turnê “Luck Inside 7 Doors”.

Carreira do NCT Dream

NCT Dream é a terceira subunidade oficial do grupo masculino sul-coreano NCT, criado pela SM Entertainment em 2016. Originalmente composto por membros adolescentes em um sistema rotacional, o grupo suspendeu essa prática em 2020, quando seus integrantes se tornaram adultos. A subunidade fez sua estreia em agosto de 2016 com o single “Chewing Gum”. Os sete membros são Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle e Jisung.

Reconhecido internacionalmente como um dos artistas mais notáveis da adolescência de sua época, o NCT Dream é conhecido por suas músicas que refletem o crescimento juvenil. Suas faixas-título abordam diversas fases do desenvolvimento adolescente, desde a inocência até a rebelião e o amadurecimento. O sucesso comercial do EP “We Boom”, lançado em 2019, posicionou o NCT Dream como um dos 10 maiores vendedores de álbuns físicos na Coreia do Sul naquele ano, e rendeu ao grupo prêmios no 34º Golden Disc Awards e no 29º Seoul Music Awards em 2020.

Inicialmente, o NCT Dream seguia um sistema de graduação e admissão baseado na idade, onde os membros deixariam a unit ao completar 20 anos na idade coreana (19 internacionalmente). Em 2020, a SM Entertainment anunciou a remoção desse sistema, permitindo o retorno de Mark, membro que havia se graduado, e estabelecendo o NCT Dream como um grupo com estilo flexível, mantendo os sete membros originais. Essa mudança foi marcada pelo lançamento do EP “Reload” em abril de 2020.

O NCT Dream é o primeiro e único artista asiático a aparecer três vezes consecutivas na lista “21 Under 21” da Billboard, em 2018, 2019 e 2020, ocupando as posições 20, 13 e 19 respectivamente, devido ao seu impacto em vendas, streaming e mídia social. Em 2018, a Time incluiu o NCT Dream na lista dos “25 adolescentes mais influentes” do ano, destacando sua conexão com o público jovem.