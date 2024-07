Chappell Roan segue rumo ao sucesso global

A cantora Chappell Roan continua ganhando popularidade impulsionada por seu álbum de estreia, The Rise and Fall of a Midwest Princess, com seu primeiro top 10 na Billboard 200 e o single Good Luck Babe!, no top 10 na parada Hot 100. Os streams pularam de 2,5 milhões no começo do ano para 80,3 milhões, segundo a Luminate.

A faixa Hot To Go! entrou na parada global registrando o aumento da procura pela música da cantora fora dos Estados Unidos.

De acordo com a Billboard, ao longo das últimas sete semanas, Hot To Go! expandiu seu alcance internacional de 35% para 44%. As 10 músicas mais transmitidas de Roan têm uma média de 41%, acima dos 35% de apenas três semanas atrás.

Vale destacar que Hot To Go! continua sua ascensão nos Estados Unidos, entrando no top 40 da Hot 100 duas semanas atrás, apesar de não ter sido promovida como um single, como Good Luck, Babe!.

Vale lembrar que a faixa Good Luck, Babe! apareceu nos rankings na Irlanda e Reino Unido. A música estreou na Nova Zelândia, Austrália e Singapura em junho, destacando que ela alcançou o TOP 5 em três desses países.

Nesta semana, Good Luck, Babe! estreou na lista em Portugal, marcando a primeira aparição nas paradas internacionais em um território sem o inglês como língua oficial. Além disso, Hot To Go! fez sua estreia no Hits of the World, na 25ª posição na parada do Reino Unido.

Chappell Roan se destaca como nova promessa do pop

A cantora Chappell Roan vem ganhando a atenção dos fãs. Depois de cantar na abertura da Guts World Tour de Olivia Rodrigo, ela fez sua apresentação no Coachella.

Desde então, sua música subiu rapidamente nas paradas, quatro delas entraram recentemente na Billboard Hot 100.

Seu hit Good Luck, Babe! chega ao 19º lugar na parada de sucesso, enquanto seu álbum de estreia The Rise and Fall of a Midwest Princess alcançou o top 10 da Billboard 200 pela primeira vez nove meses após seu lançamento.

Vale lembrar que ela começou a lançar covers e músicas originais no YouTube ainda adolescente. Assinando seu primeiro contrato com uma grande gravadora, a Atlantic Records, aos 17 anos, Roan lançou seu EP de estreia School Nights em 2017. Porém depois de lançar o single Pink Pony Club em 2020, ela saiu da gravadora.

Chappell também atraiu a atenção de outras cantoras. Sabrina Carpenter fez uma versão de Good Luck, Baby! no BCC Radio 1. Lady Gaga comentou em um vídeo de Chappell: “Eu amo Chappell“.

Atualmente, ela possui quase 24 milhões de ouvintes mensais no Spotify. O single Good Lucky, Babe! é sua faixa mais popular na plataforma, com mais de 220 milhões de plays.