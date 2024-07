Após dar calote em escola, Solange Gomes pode ter carro penhorado

Solange Gomes vem enfrentando uma batalha judicial que se estende desde 2021, após dar calote na escola em que sua filha estudou na juventude, a ex-reality ‘Acerte ou Caia’ da Record TV, viu sua ajuda de custo por participar da atração apresentada por Tom Cavalcante, ser bloqueada pela Justiça.

O colunista Danyel Nascimento já havia revelado aos leitores sobre o processo que corre contra Solange, relacionado à dívida de R$ 18.242,58. O valor é devido ao não pagamento das mensalidades da escola de sua filha, Stephanie Gomes, fruto da relação com o ex-pagodeiro Waguinho. Embora a mesma aponte que o ex-marido deveria quitar o débito, é o nome dela que consta na ação.

Em maio, o juiz ordenou penhora online de bens de Gomes, encontrando apenas o valor de R$ 522,67 em suas contas na ocasião, como reportado em primeira mão por este colunista. No entanto, todas as suas contas bancárias estavam sendo monitoradas e qualquer valor creditado seria direcionado para o pagamento da pendência.

E foi o que aconteceu, no dia 10 de junho, em uma conta que antes não constava nas penhoras e que talvez Solange tenha aberto recentemente para receber sua ajuda de custo da Record TV. Foram encontrados e bloqueados o valor de R$ 2.500 para pagamento do débito pendente com a instituição de ensino.

A dívida, referente às mensalidades de 2016 a 2018, está se arrastando na Justiça e a instituição de ensino tem até 15 dias, a contar desta última terça-feira (16), para se manifestar sobre os valores encontrados. Uma vez que a nova quantia encontrada não quita o valor devido, sendo assim, a autora pode indicar que outros bens de Solange sejam penhorados.

O processo segue na Justiça e caso a famosa possua imóveis ou até mesmo um veículo, mesmo não estando em seu nome, mas sendo comprovado que pertence a ela, o mesmo pode ser penhorado e ter o valor abatido no débito. A escola também pode pedir a suspensão do passaporte e o bloqueio da CNH de Solange Gomes, caso ela tenha.

Xii! Será que o automóvel que a ex-musa já disse em suas redes sociais ter comprado com o prêmio de R$ 250 mil conquistado com sua participação no reality Ilha Record em 2022, vai dizer tchau?