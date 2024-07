Simony nega treta em evento: ‘Pessoas incomodadas comigo’

Simony foi convidada para o lançamento de uma linha de produtos de beleza na cidade de Curitiba, nesta terça-feira (16), e deu o que falar. Fontes presentes no local até apontaram estrelismo da eterna vocalista do grupo “Balão Mágico”. Porém, em uma conversa com o colunista Danyel Nascimento, do jornal “O Dia”, a cantora negou tal comportamento e de forma tranquila revelou o que aconteceu.

Chateada com o que foi dito de sua pessoa, a famosa revelou. “Não gosto de estrelismo, não sou assim, eu sou uma pessoa super simples”, iniciou. “Eu nunca fui materialista, nunca fiz chacota de ninguém, eu não sou isso sabe, isso já vem da minha índole, eu já fiquei criada assim”, garantiu.

A cantora afirmou que ficou apenas chateada com um atraso na chegada para o evento, até porque ela teria chegado no horário combinado, às 20h30, e ficou incomodada com o clima frio até por conta dos sintomas do tratamento que vem fazendo de imunoterapia, mas negou problemas com voo. Ela também só não jantou com os demais convidados porque eles já tinham iniciado a refeição.

“Eu sou uma menina simples, eu venho de uma família simples, eu não tenho estrelismo com ninguém. Agora eu vi pessoas ali incomodadas comigo”, confessou Simony. “Ás vezes posso ter brilhado mais que alguém. Mas eu não tenho culpa, eu tenho uma história, eu tenho uma vida”, pontuou.

Sincera, a cantora continuou: “Eu não tenho culpa se eu chego num lugar e eu brilho mais que alguém. Aí já é uma ‘estrela’ que é sua, cada um tem a sua. Eu não posso fazer nada”, desabafou, dando a entender que não pode se responsabilizar pelo comportamento ou trajetória dos demais.

“Eu não sou uma pessoa estressada, eu não sou nada disso, eu nem saí do quarto”, reforçou ela, que estava exausta e vem sentindo muito sono e cansaço após, causados pela imunoterapia. “É uma pessoa infeliz [quem teria se incomodado] … Na verdade, ninguém nem viu. Não entendi. Eu não sei de onde tiraram isso [do estrelismo]”, finalizou.