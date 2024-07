Selena Gomez comemora indicação ao Emmy: “Extremamente grata”

Na última quarta-feira (17), Selena Gomez foi indicada ao Emmy Awards na categoria de atuação e comemorou escrevendo no Instagram stories que não poderia estar mais grata pelo reconhecimento.

Segundo a Billboard, a atriz compartilhou uma foto exibindo um grande sorriso com um bolo que dizia: “Parabéns, indicado ao Emmy!”

“Estou honrada e extremamente grata por isso”, escreveu. “Obrigado @onlymurdershulu por me dar Mabel.”, disse sobre a personagem Mabel Mora na série Only Murders in the Building.

A fundadora da Rare Beauty também compartilhou uma postagem conjunta em seu feed com o Steve Martin, que também recebeu uma indicação, assim como o colega de elenco Martin Short. “Uma repostagem de uma forma mais profissional… Estamos entusiasmados com nossas indicações”, afirmou a legenda.

A indicação de Selena ocorre depois de três anos estrelando a série de mistério e assassinato da Hulu e dois anos sendo deixada de lado nas categorias de atuação do Emmy.

Vale lembrar que a produção também foi indicada para série de comédia por três anos consecutivos. Vale destacar que o namorado da cantora de Lose You to Love Me, o produtor Benny Blanco, a acompanhou na cerimônia de 2024.

A indicação de Selena ocorre logo depois que ela e suas colegas de elenco de Emilia Pérez – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón e Adriana Paz – ganharam o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Cannes.

Selena Gomez é indicada ao Emmy 2024 de melhor atriz

Selena Gomez entra pela primeira vez na lista de indicados ao Emmy Awards, ela concorre como melhor atriz de série de comédia pela terceira temporada de Only Murders in the Building.

A norte-americana não apenas estrela Only Murders in the Building, mas também atua como produtora da série. Esse reconhecimento pelo Emmy é uma validação de seu talento e dedicação tanto na frente quanto atrás das câmeras. A série, que combina mistério e humor, conquistou uma base de fãs dedicada e elogios da crítica, solidificando a presença de Selena no mundo das comédias televisivas.

Na série, ela interpreta Mabel Mora, uma jovem envolvida em um mistério de assassinato com seus vizinhos mais velhos, interpretados por Steve Martin e Martin Short. A química entre o trio é inegável, e a performance de Selena é frequentemente elogiada por seu timing cômico e profundidade emocional.

Enquanto aguardamos a cerimônia do Emmy, uma coisa é certa, Selena Gomez continua a ser uma força a ser reconhecida, quebrando barreiras e conquistando novos patamares em sua carreira. Suas recentes conquistas são uma prova de que, com talento e determinação, o céu é o limite.

