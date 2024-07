Sam Smith revela acidente grave e impacto na saúde mental

O cantor Sam Smith revelou recentemente ter sofrido um grave acidente de esqui há cerca de sete meses, que resultou em uma lesão significativa. Durante a queda, o cantor rompeu o ligamento cruzado anterior, o que exigiu um longo período de recuperação e impactou profundamente na sua saúde mental.

Em uma participação no podcast ‘Sidetracked’, Smith, detalhou a experiência. “Estou realmente focado na minha mente nos últimos sete meses, porque eu rompi meu ligamento cruzado anterior. Destruí completamente o ligamento. Eu estava esquiando e, por impulso, decidi enfrentar uma pista de alta dificuldade no segundo dia”, contou.

Embora Sam não tenha especificado todos os detalhes do acidente, ele descreveu a queda como a pior possível e ressaltou a gravidade da lesão, que trouxe à tona uma ansiedade crescente devido à possibilidade de danos permanentes em seu corpo. Smith explicou que o ligamento é crucial para atividades como pular e caminhar, e sua lesão afetou seriamente sua capacidade de se movimentar.

“Foi a primeira vez em que eu não conseguia andar, estava carregando um peso. A ansiedade foi intensa, e acabei usando isso como uma forma de me recompor“, acrescentou o cantor. Em janeiro, Sam foi visto em Nova York usando uma bengala, embora na época a razão para a dificuldade de locomoção não tenha sido divulgada. Apesar das adversidades, Smith já retornou aos palcos.

Carreira de Sam Smith

Sam Smith ganhou destaque em 2012 ao fornecer vocais para a faixa “Latch” da dupla Disclosure. No ano seguinte, sua colaboração com Naughty Boy na canção “La La La” consolidou ainda mais sua popularidade. Seu álbum de estreia, In the Lonely Hour, lançado em 2014, foi um sucesso global, vendendo doze milhões de cópias e alcançando o topo das paradas em diversos países.

Nos Estados Unidos, o álbum alcançou a segunda posição. Em 2015, o álbum recebeu o Grammy de Melhor Álbum Pop Vocal, e Smith foi o artista mais premiado da cerimônia. O single “Lay Me Down”, do álbum, inicialmente lançado em fevereiro de 2013, chegou à posição 46 no Reino Unido, sendo relançado em 2015 e alcançando a oitava posição na Billboard Hot 100.

Em 2014, Smith foi reconhecido com o prêmio Critics’ Choice do BRIT Awards, além do prêmio Global Success. Em 8 de setembro de 2015, ele anunciou que gravaria a música tema do filme SPECTRE da franquia James Bond, a qual lhe rendeu o Óscar e o Globo de Ouro de Melhor Canção Original, entre outros prêmios.