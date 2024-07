Sorriso Maroto lança 3ª parte de ‘As Antigas’

A terceira parte do DVD Sorriso Maroto – As Antigas já está disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music. Com nove faixas, o projeto audiovisual traz imagens das apresentações que aconteceram em 2023, em Salvador, Belo Horizonte e São Paulo.

“Essa terceira parte do álbum é muito especial, pois temos pela primeira vez no show “As Antigas” uma participação, que é o Thiaguinho. Além disso, ela tem muitos dos clássicos do Sorriso. Se você não tomar uma gelada ao som do “Sorriso Maroto – As Antigas” e não convidar os amigos para curtir, algo errado está acontecendo com você”, brinca Bruno Cardoso.

As faixas quem compõe a terceira parte de As Antigas são: Promessas (com Thiaguinho), Sou Eu e Mais Ninguém (com Thiaguinho), O que Tinha que Dar, Clichê, Tenho Medo / O Melhor Pedaço, Brigas Por Nada / 1,65, Coração Deserto / A Primeira Namorada, Tudo Tem Saída / Na Cama e É Diferente / Tarde Demais.

Sorriso Maroto gravou DVD em São Paulo no ano passado

No começo de 2023, o Sorriso Maroto anunciou algumas datas do projeto Sorriso Maroto – As Antigas, onde a banda viajará o Brasil levando uma festa especial, só com os sucessos antigos.

O grupo se apresentou no dia 11 de novembro, em São Paulo, no Distrito Anhembi, onde o show foi gravado, para a concepção de um novo DVD.

“Colocamos em prática tudo o que desenhamos no papel e fizemos o nosso “Sorriso in Rio das Antigas”, um mini Rock in Rio do Sorriso Maroto”, brinca Bruno Cardoso, vocalista da banda.

Os shows, que tiveram ingressos esgotados em todas as cidades que já passaram, aconteceram nas principais capitais brasileiras: “Tem sido mágico viajar o Brasil todo com o Sorriso Maroto – As Antigas”, comemora Bruno.

Segundo o cantor, o projeto estava guardado a sete chaves desde 2018, data em que fariam 20 anos de carreira: “Como fiquei doente, os planos foram adiados, mas esses cinco anos de espera serviram para amadurecermos essa ideia”, conta. O projeto piloto aconteceu no Maracanã, na “nossa área”, como define Bruno.

Os quase 10 mil ingressos esgotaram em 30 minutos e a pedido do público, o Sorriso organizou uma segunda edição, dessa vez para 16 mil pessoas.

Ouça: