Fiorella, jovem artista paraguaia, lança o projeto ‘Meio Cidade, Meio Interior’

Fiorella, a talentosa cantora paraguaia de apenas 15 anos, dá início aos lançamentos de seu primeiro projeto audiovisual, Meio Cidade, Meio Interior que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music.

O título reflete o sucesso viral que a música Namorando Sem Namorar, em colaboração com a dupla Guilherme & Benuto, alcançou nas plataformas de vídeos curtos, acumulando mais de 130 mil criações e 125 milhões de visualizações.

Gravado em São Paulo e composto por 19 faixas inéditas e regravações que marcaram a trajetória da artista, o destaque inicial é o single Faz Um Favorzão, que foi abraçado pelo público na gravação do DVD, com seu refrão marcante.

Com uma letra que enaltece o empoderamento feminino, sobre a segurança de uma mulher que sabe o que quer dentro de um relacionamento, Fiorella promete encantar os ouvintes com seu talento e paixão.

Antes de colaboração com Fiorella, Guilherme e Benuto lançaram EP

Antes de sua colaboração com a jovem cantora Fiorella, a dupla sertaneja Guilherme e Benuto lançou em 2023 o segundo volume do EP Deu Rolo De Novo, o quarto DVD dos artistas, que já foi impulsionado pelo seu primeiro lançamento, intitulado Manda um Oi com a parceria de Simone Mendes. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music.

Atualmente, a dupla acumula quatro faixas no TOP 100 da mesma plataforma e, agora, apresenta quatro inéditas, no EP 2 Deu Rolo de Novo: Poeirão, Álcool e Saudade, Último Solteiro e Na Corrida.

Confira Faz Um Favorzão de Fiorella: