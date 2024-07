Megan Thee Stallion lança programa de energia para idosos

Na última quinta-feira (18), Megan Thee Stallion anunciou que sua Fundação Pete e Thomas fez parceria com a Bread Of Life, Inc.

De acordo com a Billboard, o programa visa garantir que os idosos de Houston, no Texas tenham acesso à energia durante desastres naturais. A iniciativa surgiu depois que o furacão Beryl atingiu a cidade, deixando pelo menos 18 mortos e dois milhões de pessoas sem energia.

“Tem sido doloroso ver a população idosa de Houston sofrer sem eletricidade durante essas tempestades devastadoras”, disse a rapper em comunicado no Instagram. “É por isso que queríamos fazer parceria com a Bread Of Life para adotar uma abordagem estratégica para este problema e garantir geradores para ajudar a proteger nossos idosos. Precisamos fazer a nossa parte para fornecer aos nossos idosos os melhores recursos possíveis para resistir a emergências futuras.”

Vale lembrar que ela fundou a organização sem fins lucrativos em fevereiro de 2022 para ajudar mulheres, crianças, idosos e comunidades marginalizadas.

Megan tem uma paixão de longa data por ajudar os outros e obteve seu diploma de administração de saúde em dezembro de 2021. Ela revelou que queria continuar seus estudos para homenagear Holly Thomas, sua mãe que morreu em março de 2019 após lutar contra um câncer no cérebro. “Quero me formar porque realmente quero que minha mãe fique orgulhosa”, disse ela à People. “Ela me viu indo para a escola antes de falecer.”

“Estou fazendo isso por mim, mas também pelas mulheres da minha família que me tornaram quem sou hoje”, finalizou.

Megan Thee Stallion lança novo álbum ‘Megan’

A rapper Megan Thee Stallion lançou seu novo álbum Megan. O disco de 18 faixas tem participações de Victoria Monét, GloRilla e UGK.

“Esta é a música que eu gostaria se não eu fosse Megan Thee Stallion. Não quero dizer que estou explorando outros gêneros. Estou apenas aproveitando outros sons. Mas ainda é muito Megan Thee Stallion. Não vai parecer que fui tão para a esquerda. Vai parecer verdade para mim”, afirmou para a L’OFFICIEL em maio. “Você quase ficará tipo, ‘Eu não teria pensado que ela faria um rap sobre isso, mas parece ótimo’”.

Vale lembrar que Megan estará no BET Awards no próximo domingo (30). O evento também contará com as presenças de Will Smith, GloRilla, Ice Spice, Latto, Ms. Lauryn Hill com YG Marley, Muni Long, Sexyy Red, Shaboozey, Tyla e Victoria Monét também se apresentarão.

Vale destacar que em julho levará sua turnê para a Europa, a Hot Girl Summer Tour.

Confira: