Ludmilla: em evento, cantora anuncia Numanice em aniversário de Vini Jr

Na noite de ontem, Ludmilla foi a grande atração do show beneficente promovido pelo astro do futebol Vini Jr., onde encantou o público com sua performance vibrante do seu show pop. O evento, que teve como objetivo arrecadar fundos para uma causa nobre, foi um sucesso absoluto, e a presença da cantora foi um dos destaques da noite.

Mas a celebração não para por aí: Ludmilla anunciou que levará o show de Numanice para a festa de aniversário de Vini Jr., a pedido do jogador de futebol. A cantora promete levar muito samba e pagode.

Ludmilla é a primeira cantora negra da América Latina a alcançar 1 bilhão de streams somente no Spotify (hoje já ultrapassa os 7 bilhões).

Os números de Ludmilla são superlativos: no Instagram, ela é seguida por mais de 30 milhões de fãs e no YouTube são mais de 8,9 milhões de inscritos em seu canal, onde soma a impressionante marca de mais de 4,1 bilhões de views.

Ludmilla é a cantora pop que mais recebeu streams no Spotify em 2024

Ludmilla é a artista pop que mais recebeu streams no Spotify com músicas lançadas no primeiro semestre de 2024. Com 23 músicas lançadas no período, a cantora acumulou impressionantes 233 milhões de reproduções na plataforma, reafirmando sua posição como um dos maiores nomes da música brasileira.

Em fevereiro de 2024, Ludmilla e Ivete Sangalo conquistaram juntas o 1º lugar no Spotify Brasil com Macetando, o hit que dominou o carnaval em todos os cantos do país. No final do mesmo mês, a artista lançou o aguardado álbum Numanice #3. O compilado já acumula mais de 50 milhões de streams em todas as plataformas e é composto por grandes hits que rapidamente conquistaram o público.

Em abril, antes de se tornar a primeira artista afro-latina a comandar um show no palco principal do Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo, ela lançou o single Piña Colada com o colombiano Yan Castro.

No final de junho, a artista revelou a quarta edição do Lud Session, projeto acústico que estreou em 2021 e já proporcionou colaborações audiovisuais marcantes com Xamã, Gloria Groove e Luísa Sonza. Desta vez, após muitos pedidos dos fãs, Lud convidou IZA para participar do projeto que celebra o encontro potente de duas das maiores artistas pretas da atualidade.

Agora, a cantora se prepara para a estreia da turnê Numanice #3, que vai percorrer as principais cidades do país e, pela primeira vez, vai ao exterior com shows em Lisboa e Miami.

Ludmilla bate a marca de 150 milhões de plays com ‘Lud Sessions’

As cantoras Ludmilla e IZA lançaram na última terça-feira (25) a aguardada colaboração Lud Session, que rapidamente se tornou um sucesso. Após o lançamento, o projeto acumulou impressionantes mais de 150 milhões de reproduções, marcando mais um hit nas carreiras das duas artistas. A parceria trouxe uma combinação única de talentos e estilos.

O resultado de streams é a soma de plataformas como YouTube, Spotify, Apple Music e Deezer, em poucos dias de lançamento.

Lud Session foi um dos projetos mais aguardados da Ludmilla nas últimas semanas e vem conquistando o coração do público.

No repertório, estão as músicas Morrer de Viver, Tô Querendo Mais, além de Sem Filtro e Saudade Daquilo, sucessos de IZA.

