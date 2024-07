Childish Gambino, destaque do BET Awards, lança a inédita ‘In The Night’

O premiado artista Childish Gambino segue focado na divulgação de seu novo álbum Bando Stone & The New World com a inédita faixa In The Night, já disponível nas plataformas digitais pela Sony Music, via RCA Records. O single conta com as colaborações especiais de Jorja Smith e Amaarae.

Gambino, cantor, ator, diretor e compositor, foi um dos destaques da noite na premiação BET, a maior celebração do entretenimento negro nos Estados Unidos, ao estrear o trailer de seu álbum visual.

O vídeo já conta com mais de 4,7 milhões de visualizações, somando todas as redes sociais. Childish Gambino, vencedor de cinco Grammy Awards e vários Emmy Awards, é conhecido por sucessos atemporais, como Redbone, que já acumula mais de 1,7 bilhão de streams.

O artista mistura R&B, pop, rap, rock alternativo e diversos outros gêneros em seu novo álbum, que promete ser tão revolucionário quanto seus trabalhos anteriores.

Childish Gambino está entre os 17 lançamentos de álbuns de 2024

O ano de 2024 promete grandes lançamentos de artistas internacionais até dezembro. Nomes como Ice Spice, J Balvin, Childish Gambino, Post Malone e Sabrina Carpenter contam com aguardados discos, que estão gerando uma alta expectativa de seus trabalhos junto aos fãs.

Além das plataformas digitais, vários desses artistas lançarão seus álbuns em versões especiais e exclusivas em vinil, como reporta o Vinews, site especializado no formato.

No ano passados, os lançamentos no mercado global foram elogiáveis, com o sucesso de álbuns de artistas como Taylor Swift (Speak Now e 1989), Drake (For All the Dogs and its Scary Hours edition), Bad Bunny (Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana), Nicki Minaj (Pink Friday 2), Morgan Wallen (One Thing at a Time), entre outros.

Agora, os próximos lançamentos incluirão novas obras de grandes nomes da música mundial como Dua Lipa, Lenny Kravitz, Sheryl Crow, Ye (ex-Kanye West) e Vultures.

Confira In The Night: