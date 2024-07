Marina Sena e Juliano Floss: o casal que está dando o que falar

Olha só que fofura! A Marina Sena divulgou um vídeo nos stories do Instagram um vídeo super romântico com seu atual namorado, o dançarino e influenciador digital Juliano Floss. Durante a conversa, Juliano se declarou todo apaixonado para Marina, dizendo que se sente amado e validado com ela. Quem aguenta tanto amor, né?

O amor é lindo: Marina Sena posta vídeo de declaração de Juliano Floss pra ela no story. “Só de acordar com você minha vida vale a pena. (…) Queria muito que você quisesse ficar a dois comigo pra sempre”. pic.twitter.com/TU4gVVzqnO — BCharts (@bchartsnet) July 18, 2024

Não sei explicar, mas só de acordar com você eu já falo ‘Cara, vale a pena a minha vida’. Já valeria sem você, não é que eu dependo sem você, mas faz valer muito mais, explicou Juliano, arrancando suspiros de todos nós. E ele não parou por aí! Completou dizendo que apesar de cada um ser um indivíduo, encontrar alguém que torna a vida mais colorida é maravilhoso. Eu queria muito que você quisesse ficar a dois comigo pra sempre, finalizou.

Marina e Juliano decidiram acabar com o mistério e assumir o romance no início do mês de julho, com uma série de fotos lindas tiradas na Europa, onde Marina estava em turnê com seu álbum Vício Inerente (2023). Na legenda, optaram por deixar só um emoji de coração vermelho, porque às vezes, palavras são desnecessárias quando o amor está tão claro.

Talarica? Marina Sena e Juliano Floss sofrem hate após assumir relacionamento

Mas nem tudo são flores no conto de fadas de Marina Sena e Juliano Floss. O casal, que assumiu o namoro recentemente, está enfrentando uma onda de hate nas redes sociais. Tudo começou quando fãs da ex-namorada de Juliano, Vivi Wanderley, resgataram alguns momentos em que Marina esteve junto do ex-casal durante uma viagem com amigos da Anitta. Pois é, a treta está armada!

Os seguidores de Vivi não ficaram nada felizes com a união e fizeram questão de expressar isso. Eles acusam Marina de talaricar o namorado da amiga.

Pra piorar, Marina também enfrentou comentários maldosos sobre a diferença de idade entre ela e Juliano. Aos 27 anos, a cantora está namorando Juliano, que tem apenas 19. É, a galera da internet não perdoa!

Tudo começou em junho do ano passado, durante uma viagem para a Grécia. Na época, Juliano ainda namorava Vivi, e estavam presentes Anitta, Jade Picon, Juliette e Duda Beat. Meses depois, Marina e Juliano ficaram solteiros, e os rumores sobre um affair começaram. Vivi, claro, não gostou nada disso e deixou de seguir os dois nas redes sociais.

Apesar das críticas e do hate, Marina e Juliano seguem firmes e fortes, mostrando que o amor é mais forte que qualquer comentário negativo.

E enquanto esperamos os próximos capítulos dessa história, vamos apreciar o talento da Marina Sena.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis