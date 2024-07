Shakira na Copa América teve cachê R$ 10 mi

O show da Shakira no intervalo da final da Copa América, no último domingo (14), foi dominado incrível. Conhecida por suas performances energéticas e carisma contagiante, a cantora entregou uma apresentação inesquecível que envolveu uma equipe gigantesca e um investimento significativo.

Segundo Marcelo Gama, CEO da Thinking Lion, empresa responsável pela produção técnica do show, a atração contou com mais de 350 pessoas desde a concepção até a montagem e execução do half time show. Com uma equipe de mais de 350 pessoas, 1 helicóptero, 18 câmeras (incluindo 4 câmeras de cinema com lentes especiais) e realidade aumentada, montamos e entregamos (com apenas 8 minutos para montagem e 1 dia de ensaio) uma performance inesquecível da estrela internacional, afirmou Marcelo em um post no Instagram.



A logística por trás do show de Shakira foi impressionante. A montagem do palco e a preparação de todos os elementos técnicos foram realizadas em um tempo recorde de 8 minutos, demonstrando a eficiência e a coordenação da equipe envolvida. A tecnologia utilizada, incluindo câmeras de cinema e realidade aumentada, elevou a qualidade da apresentação a um novo patamar, proporcionando uma experiência visual deslumbrante para os espectadores.

Além do esforço monumental da equipe de produção, o cachê de Shakira também foi um destaque. De acordo com o jornalista argentino Juan Etchegoyen, a popstar recebeu a quantia de US$ 2 milhões, aproximadamente R$ 10 milhões, pelo show de 7 minutos. A apresentação incluiu faixas recentes como " rel="nofollow" target="_blank">Te Felicito e " rel="nofollow" target="_blank">TQG, esta última uma parceria com Karol G que ganhou uma versão solo para a ocasião. A cantora também interpretou " rel="nofollow" target="_blank">Puntería, música que se tornou tema oficial do torneio.



Shakira, com sua habilidade única de cativar o público, transformou o intervalo da Copa América em um evento memorável. Sua performance não apenas destacou suas mais novas canções, mas também reforçou seu status como uma das artistas mais influentes do cenário musical atual.

Fãs Questionam Ausência de “Waka Waka”

Embora a apresentação de Shakira tenha sido amplamente elogiada, muitos fãs nas redes sociais ficaram desapontados com a ausência de um de seus maiores hits Waka Waka. A canção, tema da Copa do Mundo da África do Sul em 2010, é até hoje associada ao futebol e esperada em eventos esportivos de grande porte.

A decisão de não incluir Waka Waka no setlist levantou críticas entre os espectadores, que consideram a música um hino não oficial do futebol mundial. Mesmo com a ausência desta canção, Shakira conseguiu encantar o público com suas outras músicas de sucesso e uma performance visualmente impressionante.

Enquanto aguardamos os próximos capítulos da carreira de Shakira, não podemos deixar de apreciar o talento e a dedicação da cantora. Sua habilidade de se reinventar e entregar shows de alta qualidade continua a inspirar milhões de fãs ao redor do mundo. A apresentação na Copa América é mais uma prova do porquê Shakira permanece no topo da indústria musical, sempre pronta para surpreender e encantar.

Assim, entre elogios e críticas, o show de Shakira na Copa América será lembrado como um marco na história dos intervalos de grandes eventos esportivos. E para os fãs que sentiram falta de Waka Waka, resta a esperança de que ela retorne aos palcos em breve com todos os seus grandes sucessos. Afinal, com Shakira, cada performance é uma nova oportunidade de se apaixonar novamente por sua música e energia inigualáveis.

Shakira não cantou a maioral waka waka pic.twitter.com/eO072bonWs — Ana (@ifadayicansee) July 15, 2024

Yo, después de que Shakira no cerró con el Waka Waka su presentación del mediotiempo de la #CopaAmerica: pic.twitter.com/Tz27S2LT7x — Yova (@Nozoytuitero) July 15, 2024

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis