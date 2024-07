João Gomes e Gilberto Gil jantam juntos e prometem ‘novidades’

Na noite da última quarta-feira (17), João Gomes teve um encontro especial na residência do icônico Gilberto Gil, localizada em Copacabana, no Rio de Janeiro, a convite do próprio cantor, escritor, produtor e multi-instrumentista.

O jantar, promovido pela família de Gil, foi um momento único de aproximação entre os artistas e um espaço para discutir música e projetos futuros.

Além dos cantores, estiveram presentes outras figuras importantes do cenário musical e empresarial como Daniel Mendes, empresário de João Gomes, Jaime Costa, presidente da Believe Brasil e Portugal, Aloysio Reis, presidente da Sony Publishing e diretor da UBC, Eveline, responsável pelo selo e editora de Gilberto Gil, e Flora Matos, esposa de Gil.

Durante o jantar, os convidados desfrutaram de uma variedade de pratos típicos brasileiros, incluindo costela suína com batatas, farofa com farinha da Bahia, arroz, quiches de alho poró e queijo, entre outras delícias.

“É uma honra ter sido convidado pelo próprio Gilberto Gil para este jantar. Foi uma noite muito especial que eu vou levar para toda minha vida. Ele sempre foi uma grande inspiração pra mim e pra tantos outros artistas. A trajetória dele para nossa cultura no Brasil é única e incomparável. Já estou ansioso para os próximos passos, muitas novidades estão a caminho”, compartilha João.

Gilberto Gil, aos 82 anos de idade, e João Gomes, prestes a completar 22 anos, passaram horas compartilhando histórias, experiências musicais e discutindo os desafios e conquistas de suas carreiras. O encontro entre as duas gerações promete inspirar novos projetos colaborativos que certamente irão encantar os fãs de ambos os artistas e admiradores da música brasileira.

João Gomes lança novo álbum com participações especiais

O cantor João Gomes lançou seu novo álbum na próxima semana. Ele compartilhou no Instagram o que está sentindo com a proximidade da data.

“Tô ansioso pra mostrar esse novo trabalho pra vocês, foram muitos dias e noites dedicados, feito com muito amor e carinho”, afirmou.

“Tem CD novo na área, com grandes participações e com a proposta de a galera dançar, além do romance que a gente canta. A galera vai escutar as músicas e vai dançar”, disse em entrevista ao portal Leo Dias.

De acordo com a publicação, o novo disco trará uma nova parceria com Edson e Hudson. Ele foi chamado para cantar com a dupla sertaneja em uma conversa informal.

“Ele [Bruno] ligou para o Edson e aí ele pegou e falou ‘ponho a voz aí pra você’ e aí ele colocou a voz e a gente tá aí com esse feat. Essa canção para mim é uma das melhores”, revelou.

João Gomes leva quase 60 mil pessoas em seu primeiro São João

O cantor João Gomes se apresentou pela primeira vez no São João de Campina Grande (PB), considerado O Maior São João do Mundo, no dia 7 de junho de 2023. Cerca de 57 mil pessoas lotaram o Parque do Povo para acompanhar o show do cantor, que foi aclamado pela multidão.

“De Campina Grande a Caruaru, a gente mostra o que é o Nordeste, com aquelas músicas que desde que nos entendemos por gente, a gente conhece. Nordeste, invista em sua cultura, o sertão me mostrou que a vida é dura, mas o São João nos abençoou de alegria. Essa é a festa da mais pura magia e eu sou muito feliz, por estar aqui neste grande dia”, disse João Gomes em seu discurso, emocionado.

Já o cantor Luan Estilizado, que se considera campinense, por ter sido criado boa parte de sua vida na cidade, comentou sobre a emoção de cantar no tradicional São João de Campina Grande, “eu sempre fico muito nervoso, já faz uns diazinhos que eu estou pensando ‘qual é a música que eu vou tocar”, disse ele à imprensa.

O cantor Eric Land, responsável pelo hit Esqueceu Foi Porra, ao lado de Tarcísio do Acordeon, também se apresentou no evento e fez a alegria do público, cantando alguns de seus maiores sucessos, como Chorei na Vaquejada e Vaqueira.