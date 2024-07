Lionel Richie comenta indicações de ‘The Greatest Night in Pop’ ao Emmy

Na última quarta-feira (17), Lionel Richie comemorou as indicações ao Emmy que o documentário The Greatest Night in Pop recebeu. O trabalho é um mergulho profundo na sessão de gravação de 1985 que produziu We Are the World, foi indicado para documentário de destaque ou especial de não ficção.

“Ainda estou impressionado com o que conquistamos em 1985 e estou ainda mais surpreso depois de receber uma indicação ao Emmy por ‘The Greatest Night In Pop’. Foi uma alegria absoluta poder dar vida a este momento da história ao lado da @netflix. Um grande obrigado e parabéns a todos os artistas e participantes por fazerem ‘We Are The World’ acontecer, e obrigado ao @televisionacad por reconhecer nosso documentário.”, compartilhou.

O documentário segue o grupo de 45 músicos famosos, incluindo Richie, que se reuniram em 25 de janeiro de 1985, enquanto “deixavam seus egos na porta e gravavam uma música para beneficiar o alívio da fome na África que alteraria a história da cultura pop global”, segundo a sinopse oficial do filme. De acordo com a Billboard, The Greatest Night in Pop incluiu imagens nunca antes vistas do planejamento e processo de composição da música, e do Henson Studios onde ocorreu a gravação.

O filme também foi indicado nas categorias de Direção para um programa de documentário/não-ficção e edição de som para um programa de não-ficção ou reality.

Lionel Richie se arrepende de não incluir Madonna em ‘We Are The World’

A lenda do R&B, o cantor Lionel Richie foi entrevistado no programa Jimmy Kimmel para divulgar o documentário sobre a gravação de We Are The World.

Lionel refletiu sobre a escolha de incluir Cyndi Lauper em vez de Madonna na música. “Nós tínhamos apenas metade de um verso para ser cantado, então precisávamos ter vozes que as pessoas saberiam no momento em que escutassem”, afirmou.

“O ponto é: você precisa ter uma voz identificável. Por algum motivo, Cindy tinha o seu ‘wewewe’ e foi isso”, explicou ele.

Para o apresentador, não ter chamado Madonna para cantar a música foi um “erro” e Lionel concordou com ele. “Você está certo”, finalizou.

Confira: