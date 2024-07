MC Binn lança primeira música após troca de nome artístico

MC Binn está dando um novo rumo à carreira com o lançamento da primeira música desde que participou do “BBB 24” e mudou seu nome artístico. A faixa “Sem Ansiedade”, produzida por MU540, é o single de estreia de seu novo EP, que promete explorar uma variedade de sonoridades além do tradicional funk.

“Sem Ansiedade” mistura elementos de funk e house, destaca a voz grave do artista e mantém os versos marcantes que caracterizam seu estilo. “A faixa ‘Sem Ansiedade’ é a primeira do álbum, e estou muito empolgado com essa inovação. Trabalhar com DJ MU540, um parceiro de longa data, trouxe uma nova abordagem para minha música. Além disso, a faixa vem acompanhada de uma coreografia muito legal”, afirmou MC Binn em entrevista ao Gshow.

O novo EP de MC Binn também incluirá uma variedade de ritmos, incluindo trap e uma canção especial que ele criou durante sua participação no Big Brother Brasil. “Estou vivendo uma nova fase na minha carreira, com a mudança de nome e o lançamento deste álbum inédito, que foi elaborado com calma e com a intenção de diversificar. Estou trazendo novas influências como o trap, um love song com o Gaab e uma música que fiz dentro do BBB. Estou muito feliz com tudo o que tem acontecido e grato pelo novo público que está conhecendo meu trabalho. Espero que todos curtam”, disse o artista. MC Binn também prometeu que o novo projeto será uma experiência musical distinta de tudo o que ele já fez antes.

Vida pessoal de MC Binn

MC Binn e a namorada, a tatuadora Ana Laura Marques, mostraram publicamente seu romance nesta segunda-feira (15) enquanto torciam juntos pelo Santos na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, em um estádio.

O casal aproveitou um momento de folga para assistir à vitória do Santos sobre o Ituano por 2 a 0 no estádio da Vila Belmiro. MC Binn, que participou do “BBB 24”, compartilhou sua felicidade nas redes sociais. “Era para ser apenas um encontro, e agora estamos discutindo com o juiz e torcendo pelo Peixão juntos”, escreveu o cantor, celebrando a evolução de seu relacionamento.

Os fãs comentaram especialmente sobre o look do casal, que usava camisas personalizadas. A blusa de MC Binn tinha a inscrição “Da Ana”, enquanto a de Ana Laura trazia “Do Binn”, simbolizando o carinho e a união entre eles.