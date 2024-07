TV Senado apresenta show de Fausto Nilo

Fausto Nilo compõe a trilha sonora de várias gerações. Ele é o letrista de Chão da Praça, Pão e poesia, com Moraes Moreira, Zanzibar, com Armandinho Macedo, A flor do desejo, com Pepeu Gomes ou Dona da minha cabeça, com Geraldo Azevedo. Teve mais de 100 parceiros e fez mais de 500 canções. A TV Senado exibe, hoje, às 20h, um show memorável que Fausto Nilo apresentou, há três semanas, no Clube do Choro, dedicado aos irmãos piauienses Ferreira: Clodo, Climério e Clésio.

Fausto nasceu em Quixeramobim, no interior do Ceará, na casa em que morou Antonio Conselheiro. Quando esteve internado em Portugal, pouco antes de morrer, Glauber Rocha queria fazer um filme sobre Antonio Conselheiro, com Fausto e Fagner de atores. Durante a infância, ouviu música brasileira e americana de qualidade no alto falante da cidadezinha: “Eu tenho no coração uma voz de cristal”, evoca Fausto na canção Alto falante, parceria com Moraes Moreira.

Ao se mudar para Fortaleza, ficou amigo de Belchior quando eram adolescentes na escola. Participava da boemia musical da turma de Fagner, Belchior, Roger e Ednardo, entre outros. Em 1971 e 1972, Fausto morou em Brasília, recém-formado em arquitetura, pela Universidade do Ceará. Por aclamação dos alunos, se tornou professor da UnB. Certo dia, Fagner provocou o amigo a fazer letra para uma canção. Fausto compôs Fim do mundo, gravada por Fagner e Maria Medalha, e nunca mais parou.