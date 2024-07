Jojo Todynho volta às redes sociais após cirurgia plástica

Nesta sexta-feira (19), Jojo Todynho voltou às redes sociais, após ter realizado uma cirurgia plástica. A influenciadora foi submetida a uma lipoescultura associada a uma abdominoplastia na última terça-feira (16).

Pelo stories, Jojo agradeceu as mensagens que recebeu nos últimos dias.

“Passando aqui para agradecer as mensagens de carinho. Deus abençoe vocês!” , afirmou no Instagram.

Vale lembrar que o responsável pela intervenção foi o Dr. Luiz Antônio Correia Lima. Jojo passou por uma cirurgia bariátrica em 2023 e vem compartilhando sua rotina de exercícios físicos com seus seguidores.

Na última terça-feira (16), Jojo Todynho passou por uma cirurgia plástica reparadora após perder mais de 50 kg. O procedimento aconteceu durante a madrugada, em um hospital do Rio de Janeiro.

De acordo com o portal Leo Dias, o responsável pela intervenção foi o Dr. Luiz Antônio Correia Lima. O médico teria retirado o excesso de gorduras e de pele da barriga de Jojo, que passou por uma cirurgia bariátrica em 2023, e removido "dobrinhas" de suas costas.

Vale destacar que ela já havia adiantado que passaria por procedimentos estéticos após o emagrecimento.

Pelo stories do Instagram, ela contou que queria fazer uma lipoaspiração HD e plástica nos seios. “Eu já falei para o meu cirurgião botar o meu peito na bandeja, coisa linda. Toda na lipo HD. Eu falei para vocês que esse abdômen ia trincar. Não vai ser pela academia. Vai ser pela cirurgia mesmo”, afirmou.

Jojo também compartilhou que já havia comprado as roupas para usar nas festas de fim de ano. “Eu sou uma pessoa que me adianto. Já comprei minha roupa de Natal e a Renata está indignada que eu já comprei meu vestido para usar no Ano Novo. Eu falei para a moça: ‘Se eu voltar aqui em dezembro, vai ter?’. Ela falou: ‘Não’. Então eu já me adianto”, revelou.

A estudante de direito tem compartilhado a rotina de exercícios físicos, sempre motivando os fãs e seguidores. Posando na frente do espelho, ela vem mostrando as novas curvas.

“Há dias em que me faltam forças… Mas sigo firme, porque tenho conseguido enxergar o melhor que o futuro reserva a mim”, afirmou.

Recentemente, Jojo mostrou o andamento das obras de sua mansão.

“Os móveis da área gourmet e da piscina, vou levar pra reformar. Como vocês sabem, final de obra é uma loucura. Vou mudar tudo. Vocês não tem noção, vão se transformar esses móveis”, disse.