Joe Jonas revela possível parceria com Luísa Sonza em novo álbum 

Durante entrevista no Elvis Duran and The Morning Show na rádio norte-americana iHeart, o cantor Joe Jonas revelou que poderia fazer uma parceria com Luísa Sonza.

“Tem uma artista brasileira, a Luísa Sonza. Eu sou muito fã dela”, afirmou, ao ser questionado sobre seus artistas favoritos do momento. “Ela [Luísa] pode ou não estar neste álbum”.

Vale lembrar que em junho, Joe Jonas mencionou a cantora em um stories do Instagram. Na postagem, ele a mencionou nominalmente, enquanto tocava violão.

Na última quinta-feira (18), ele anunciou a estreia de Music For People Who Believe in Love, seu primeiro álbum em mais de dez anos. O disco será lançado no dia 18 de outubro.

“Estou muito empolgado em compartilhar meu novo álbum. Esse trabalho é uma celebração de gratidão, esperança e amor. Essas músicas refletem minha vida de uma visão panorâmica, reconhecendo as muitas bênçãos ao meu redor”, disse o cantor em comunicado.

O primeiro single, Work It Out, já está nas plataformas digitais.

Luísa Sonza responde fã que pediu foto em show: “Vai curtir”

A cantora Luísa Sonza se apresentou na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, com a sua turnê Escândalo Íntimo no dia 31 de maio.

Uma conversa com um fã viralizou nas redes sociais. Ao pedir uma foto com ela, recebeu uma resposta inusitada da cantora, que pediu a ele que guardasse o celular.

“Eu não, vai curtir o show, menino. Para de ficar mexendo no celular”, disparou.

“Guarda esse celular e vai curtir o show. Sei lá, beija na boca, fica bêbado“, concluiu.

Assista:

