Aline Wirley sofreu preconceito ao adotar devido a sexualidade

Aline Wirley e Igor Rickli, convidados desta semana no programa “Na Palma da Mari”, da CNN Brasil, celebram 14 anos juntos, sendo nove deles casados. O casal se conheceu em 2010 durante o espetáculo “Hair” e desde então tem construído uma história repleta de amor e desafios, principalmente com relação à opinião pública.

Igor revelou que desde o início, sentia uma forte conexão com Aline e estava determinado a construir algo grandioso ao lado dela: “Eu sentia que não poderia viver sem essa mulher”, confessou durante a entrevista. A cantora, por sua vez, contou que levou um tempo até que se tornassem um casal, destacando o crescimento de sua amizade e o passo natural para um relacionamento mais profundo.

Para o casal, o conceito de um casamento aberto não é sinônimo de falta de amor ou promiscuidade, mas sim uma forma de viver um relacionamento baseado em respeito e sinceridade. Aline explicou que, apesar das críticas, a relação representa para ela uma forma de cura e superação das dificuldades enfrentadas ao longo da vida.

“Eu venho de uma família em que nenhuma mulher casou. Tive a solidão da mulher preta imposta a mim. Vivemos um amor profundo e isso é um espaço de cura para mim, minha filha e minhas ancestrais”, explicou. Igor, que revelou sua bissexualidade em 2023, também comentou sobre os desafios enfrentados pelo casal.

Aline Wirley adotou crianças

Ele ressaltou como o mundo evoluiu nos últimos anos e como enfrentaram preconceito, tanto por serem um casal interracial quanto por suas escolhas de relacionamento: “No início, era doloroso. Há 14 anos, o mundo era diferente. Enfrentamos muita ignorância, inclusive sobre nossa sexualidade e o fato de sermos um casal interracial.”

O processo de adoção também foi um desafio significativo para eles. Aline e Igor enfrentaram críticas e denúncias durante a adoção de Will e Fátima, de sete e dez anos, respectivamente. Igor explicou que tiveram que lidar com a hostilidade durante a audiência de adoção: “Fomos questionados sobre nossa sexualidade e enfrentamos críticas injustas. Apenas buscamos o direito de amar e criar nossos filhos com paz e carinho.”

Aline se emocionou ao falar sobre a adoção, expressando a alegria e gratidão que sentem por seus filhos: “Will e Fátima trouxeram uma felicidade imensa para nossas vidas. Eles sempre foram nossos, só não estavam conosco até então.” O casal também compartilhou momentos descontraídos sobre o “Big Brother Brasil” e a paixão por viajar.