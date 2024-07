Zé Vaqueiro se pronuncia sobre a morte do filho

Na última quarta-feira (17), o cantor Zé Vaqueiro falou pela primeira vez sobre a morte do filho caçula Arthur, de 11 meses.

“Foram onze meses de muita luta e nos últimos dias a gente pôde ver que ele estava sofrendo muito, muito mesmo e aí ele descansou. Descansou, mas eu acredito que Deus colocou ele em um bom lugar”, disse.

“Tudo o que a gente fez a gente fez com amor, a gente se dedicou, a gente tentou não deixar a peteca cair e Deus nos sustentou. Precisei trabalhar, precisei fazer shows e só Deus sabe muitos shows que eu subi no palco com o meu psicológico totalmente abalado, mas tentei dar meu melhor em todos os shows. Agora vou precisar voltar de novo, mas todos os dias eu oro para que Deus abençoe, para que Deus nos sustente, nos dê discernimento, nos fortaleça a cada dia”, afirmou.

“Quero deixar meu muito obrigado a todas as pessoas que nos mandaram mensagens, que oraram pela vida do Arthur enquanto ele estava aqui conosco, que pediram um milagre na vida dele, assim como eu, assim como a Ingra. Como falei: Deus sabe de todas as coisas, Deus tem um propósito na vida de casa um de nós e eu tenho a certeza que o propósito do Arthur se cumpriu e lá na frente Deus vai nos mostrar qual foi o propósito da vida do Artur e da partida dele também”, finalizou.

Vale lembrar que Arthur nasceu em julho do ano passado com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

No último dia 8 de julho, a criança de apenas 11 meses, faleceu em decorrência de uma disfunção múltipla dos órgãos.

Ainda de acordo com o UOL, Arthur sofreu uma parada cardíaca no dia 17 de maio e retornou à UTI um dia após receber alta do hospital.

“Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca e já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda, Deus”, escreveu Ingra que, ao lado de Zé Vaqueiro, também são pais de Daniel e Nicole.

A assessoria de imprensa de Zé Vaqueiro também prestou condolências através de um comunicado: “Próximo a completar seu primeiro ano Arthur descansou, mas deixou um legado de amor e fé para seus pais, que foram resilientes e nunca deixaram de acreditar no milagre da vida e no propósito de Deus”.