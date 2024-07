Gloria Trevi e Maria Becerra lançam o single ‘Borracha’

Na última quinta-feira (18), a cantora Gloria Trevi se juntou à artista Maria Becerra em seu novo single Borracha.

A faixa conta a história de uma mulher que enfrenta a infidelidade do companheiro, encontrando força e poder para seguir em frente após o rompimento.

Para esta colaboração, Maria escolheu uma das mulheres mais importantes da música mexicana, Gloria Trevi, com quem gravou num estúdio em Los Angeles, Califórnia, em janeiro deste ano.

O videoclipe, dirigido por Julian Levy e Lucas Fossati, foi produzido pela Asalto e filmado na cidade de Monterrey, no México. Nele, a cantora argentina bebe para se encontrar com o astro mexicano e cantar a música juntos.

“O vídeo, com suas conotações de Thelma e Louise, captura o encontro entre duas amigas ou talvez uma sobrinha e uma tia, que compartilham suas experiências para transformar suas lágrimas em riso e força”, disse Gloria Trevi, rindo.

“Trabalhar com uma artista como a Glória é a realização de um sonho. Ela é uma lenda e trouxe uma marca única para a música, como ela é”, afirmou Maria sobre a colaboração.

Maria Becerra: a primeira cantora argentina a se apresentar no River Plate

Uma das grandes revelações da música argentina na atualidade, a cantora Maria Becerra acaba de colocar seu nome na história ao se tornar a primeira mulher argentina a se apresentar no estádio do River Plate.

Os shows, que tiveram os ingressos esgotados em 90 minutos com mais de 750 mil pessoas na fila virtual, aconteceram nos dias 22 e 23 de março e contou com mais de 140 mil fãs, nessa celebração da cantora mais ouvida do país, que está ganhando os charts ao redor do mundo.

A artista de música popular e urbana argentina e nº 1 na cena internacional, aos 23 anos realiza o sonho de lotar um dos estádios mais famosos do mundo.

Nomes como Rolling Stones, Guns’N Roses, Coldplay, Taylor Swift, Harry Styles, Michael Jackson, Madonna, entre outros, já se apresentaram na casa do River Plate, que agora foi dominado por Maria, mostrando que a música argentina é uma das grandes forças do cenário nas playlists, baladas e ouvidos de todo o planeta.

