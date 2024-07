5 personagens de ‘House Of The Dragon’ para conhecer melhor

'House Of The Dragon' tem cativado o público por sua trama intrigante e grandes personagens (Imagem: Reprodução digital | HBO) - (crédito: Edicase)

A segunda temporada de ‘House Of The Dragons’ estreou no dia 16 de junho e, desde então, tem cativado o público com sua trama repleta de intrigas políticas e batalhas épicas, enriquecida com um elenco ainda mais diversificado e cativante.

Além dos principais personagens da primeira temporada, novos rostos foram adicionados à sequência, trazendo motivações para a guerra civil Targaryen, conhecida como a Dança dos Dragões. Abaixo, veja quem são eles e conheça um pouco sobre as personalidades mais interessantes da série!

1. Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy)

Rhaenyra Targaryen é uma das personagens mais importantes de ‘House Of The Dragon’ (Imagem: Reprodução digital | HBO)

A princesa Rhaenyra Targaryen é filha do Rei Viserys I Targaryen e casada, pela segunda vez, com príncipe Daemon Targaryen, seu tio. Na história, ela desempenha um papel fundamental para o desenrolar da saga, visto que foi a disputa pelo trono da família que deu origem à Dança dos Dragões, uma guerra civil que marcou a história de Westeros (continente fictício onde se passa a maior parte da trama).

Tudo começou após a morte do Rei Viserys, que nomeou a filha como a sua sucessora, por ela ser a irmã mais velha e ter um filho homem. No entanto, a decisão do monarca não foi respeitada após sua morte, e Aegon II, meio-irmão mais novo da princesa, assumiu o trono com a justificativa de ser o primeiro filho homem do rei. Ao saber da coroação, Rhaenyra declarou-se a verdadeira rainha e começou a reunir apoiadores para lutar por sua reivindicação, originando a sangrenta guerra abordada na série.

2. Alicent Hightower (Olivia Cooke)

Alicent Hightower é uma figura influente na política dos sete reinos (Imagem: Reprodução digital | HBO)

Filha de Otto Hightower, Alicent é uma membro poderosa da Casa Hightower e uma figura influente na política dos sete reinos. A sua história é marcada pela ascensão após a morte do Rei Viserys I, de quem ela era Rainha Consorte, e intrigas na corte, incluindo uma poderosa disputa com Rhaenyra. Isso porque, na segunda temporada, ela luta para manter o poder dos Westeros na mão dos seus filhos, Aegon II e Aemond Targaryen.

3. Lorde Corlys Velaryon (Steve Toussaint)

Lorde Corlys Velaryon desempenha um papel importante na disputa pelo trono de Westeros (Imagem: Reprodução digital | HBO)

Lorde Corlys, também conhecido como “A Serpente do Mar”, é chefe da Casa Velaryon, uma das mais antigas e respeitadas de Westeros, e possui uma vasta riqueza acumulada por meio de inúmeras expedições marítimas. Casado com Rhaenys Velaryon, uma cavaleira do dragão que reivindicou Meleys – a Rainha Vermelha –, ele é um dos apoiadores da princesa Rhaenyra durante a Dança dos Dragões contra seu meio-irmão Aegon e desempenha um papel fundamental na disputa pelo trono de Westeros, especialmente após se tornar Mão da “Rainha” Rhaenyra.

4. Lord Cregan Stark (Tom Taylor)

Lord Cregan Stark tem habilidades cruciais para vencer a Dança dos Dragões ao lado de Rhanyera (Imagem: Reprodução digital | HBO)

Lord Cregan Stark é um poderoso membro da Casa Stark, uma antiga família governante do Norte de Westeros, cuja sede é o castelo de Winterfell. Conhecido nos livros e na série por ser o Senhor de Winterfell e o Guardião do Norte, durante o período da Dança dos Dragões, ele é descrito como um líder forte e leal, do qual as habilidades são cruciais para a aliança com Rhaenyra na guerra. A inclusão do personagem na série promete trazer mais profundidade e intriga.

5. Alyn Velaryon (Abubakar Salim)

Alyn Velaryon é um personagem intrigante e que promete se destacar na luta das pessoas negras (Imagem: Reprodução digital | HBO)

Membro da Casa Velaryon, uma das casas nobres de Westeros, Alyn é introduzido na segunda temporada da série como o responsável por salvar Corlys Velaryon em um confronto marítimo. Ele é descrito na história como um jovem cavaleiro e um dos personagens intrigantes da trama. Promete se destacar na luta a favor dos pretos (nome dado ao grupo a favor da princesa Rhaenyra), principalmente considerando que as suas cenas estão relacionadas à dinâmica política e social.