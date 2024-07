Fonte fala sobre casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez

Os problemas conjugais de Ben Affleck e Jennifer Lopez não têm nada a ver com seu status de superstar, segundo uma fonte da revista People.

“A ideia de que Ben acha que Jennifer é famosa demais e que ele não sabia no que estava se metendo com a atenção dada ao casamento deles não é verdade. Existem questões mais profundas”, afirmou.

O aniversário de dois anos de casamento de Jennifer e Ben foi no início desta semana, enquanto eles passavam um tempo separados. Ela estava nos Hamptons, em passeios com Violet, filha de 18 anos de Affleck, e amigos, enquanto ele estava na costa oposta, em Los Angeles.

De acordo com a publicação, eles têm vivido separados nos últimos meses, se mostrando unidos em eventos familiares, como dar as mãos na formatura de Violet. Eles não estavam juntos no Dia das Mães em maio, mas Lopez compartilhou uma breve homenagem a Affleck no Instagram no Dia dos Pais no mês seguinte.

Vale lembrar que nem Ben ou Jennifer comentaram publicamente sobre quaisquer problemas em seu relacionamento.

Ben Affleck foi visto sem aliança em Los Angeles

Na última quarta-feira (10), o ator Ben Affleck foi fotografado chegando sem a aliança na mão esquerda em seu escritório em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ben já não estava com sua aliança de casamento durante um passeio recente, após o feriado de 4 de julho, que ele e Jennifer Lopez passaram separados.

Vale destacar que o casal foi visto recentemente usando seus anéis na semana passada. Em 5 de julho, a atriz usou o dela enquanto estava em Bridgehampton, Nova York, fazendo compras com seu empresário, Benny Medina.

O ator, por sua vez, foi visto fazendo o mesmo quando almoçava no Restaurante Baltaire.

De acordo com uma fonte da revista People, eles estão “focados em suas vidas separadas” e “não têm planos de verão juntos”.

“Ben continua morando no aluguel de Brentwood”, disse outra fonte à People em junho. “Ele está lá há cerca de dois meses. Ele parece bem. Ele está em seu escritório todos os dias e parece focado no trabalho. Ele também está passando tempo com seus filhos.”, afirmou.

Vale lembrar que Affleck é pai de três filhos com a ex-esposa Jennifer Garner: Violet, 18, Seraphina, 15, e Samuel, 12. Enquanto, Lopez divide os gêmeos Max e Emme, 16, com o ex-marido Marc Anthony.

“[Jennifer] pareceu feliz e em paz durante sua semana nos Hamptons”, disse a fonte, acrescentando que ela “não parecia nem um pouco chateada”.

O ator terminou recentemente as filmagens de O Contador 2, a sequência de seu filme de ação de 2016. Quanto a Jennifer, ela está trabalhando com a Netflix em uma adaptação em série do romance Happy Place, de Emily Henry.

Os dois usaram suas alianças de casamento na maioria dos passeios nas últimas semanas, inclusive nas celebrações de formatura dos filhos de Affleck, Violet e Samuel.