Sabrina Carpenter transmite show em realidade virtual 

Na última sexta-feira (19), a cantora Sabrina Carpenter realizou um show que foi transmitido em realidade virtual pela Meta.

No clipe, Carpenter é vista dançando no palco a faixa Espresso, juntamente com seus dançarinos em um palco com cenário vintage

De acordo com a Billboard, os fãs podem transmitir o show de realidade virtual em Music Valley, um dos mundos da Meta Horizons disponíveis nos fones de ouvido Meta Quest. A série de shows dá aos fãs acesso à primeira fila em um espaço imersivo e virtual de realidade que permite assistir ao conteúdo e interagir com outros espectadores.

Recentemente, Sabrina Carpenter comemorou a vendas de todos os ingressos de sua turnê que começa em setembro.

“E de repente vocês esgotaram toda a turnê Short N’ Sweet. Muito obrigado a todos!!! Mal posso esperar para te ver na estrada”, escreveu em seu Instagram.

Vale lembrar que a série de apresentações com 33 datas pela América do Norte começa no dia 23 de setembro, um mês após lançar o álbum que leva o mesmo nome da turnê.

Vale destacar que recentemente a cantora alcançou o topo da parada Hot 100 da Billboard com o single Please Please Please.

“Estou imensamente grata, então, com certeza, sempre me lembrarei desse dia, pelo resto da minha vida!”, afirmou.

Sabrina Carpenter anuncia turnê pela Europa em 2025

Nesta quinta-feira (18), a cantora Sabrina Carpenter anunciou que levará a Short n’ Sweet Tour para a Europa em março de 2025.

“Tão entusiasmado por trazer a Turnê Curta n’ Sweet para a Europa e Reino Unido!! com a convidada especial @RachelChinouriri “, disse nas redes sociais.

Vale lembrar que a etapa inicial da turnê nos Estados Unidos será lançada ainda este ano, começando com um show em Ohio, no dia 23 de setembro. De lá, ela fará paradas em Toronto, Nova York, Boston, Filadélfia, Chicago, Orlando, Austin, Dallas, Seattle, Portland, São Francisco, entre outras.

Já o primeiro show da turnê na Europa será no dia 3 de março de 2025, em Dublin, na Irlanda. As datas seguem pelo Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica e Holanda.

Recentemente, ela foi recrutada para estrelar um comercial de café expresso em Paris que visa promover as Olimpíadas da capital francesa em 2024.

Em um novo vídeo hilariante promovido pela emissora norte-americana NBC para os jogos de 2024 estreado nesta segunda-feira (15), Sabrina Carpenter aparece um pouco desnorteada com o seu café expresso – uma alusão natural ao seu megahit Espresso – enquanto conversa com um fã inesperado em um café parisiense.

