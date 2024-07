Rayane e Rafaela estreiam EP ao vivo com Henrique e Juliano

A dupla Rayane e Rafaela está prestes a dar mais um grande passo em sua carreira com o lançamento de seu novo projeto, Ao Vivo em Goiânia, que já está disponível em todas as plataformas digitais a partir desta sexta-feira (19).

O lançamento inclui a faixa foco Pra Dar Certo Comigo e conta com a participação especial da dupla Henrique & Juliano em Cadê o Povo, além de outras cinco músicas inéditas.

Após o sucesso do último DVD gravado na Fazenda Terra Prometida, que ampliou os ouvintes mensais da dupla nas plataformas digitais de 40 mil para mais de 2,8 milhões, Rayane & Rafaela estão prontas para conquistar novos patamares. O novo DVD, sob a tutela de Henrique & Juliano como empresários, marca uma nova fase de trabalho e dedicação.

Rayane e Rafaela, que possuem uma ligação profunda com Goiânia (GO), escolheram a cidade para gravar este novo projeto, que contará com uma série de lançamentos em breve.

“Estamos muito animadas com o lançamento da primeira parte do nosso EP ‘Ao Vivo em Goiânia’. Cada faixa foi escolhida com muito carinho e representa um pedaço da nossa trajetória e do amor que temos pela música. Esperamos que todos possam sentir a emoção que colocamos em cada canção e que se identifiquem com as nossas histórias”, comentam Rayane e Rafaela.

A faixa foco Pra Dar Certo Comigo também está disponível no YouTube com o seu registro oficial.

Há quatro anos, Rayane e Rafaela assinavam com a Som Livre

Em 2020, a dupla Rayane & Rafaela assinou com a gravadora Som Livre e disponibilizou o seu então novo single Beijo Meia Boca, que contou com a participação de Zé Neto & Cristiano, padrinhos artísticos das cantoras.

Beijo Meia Boca é um modão no estilo sofrência. Com trechos como “Quem avisa apaixonado é / Mas não tem muito o que fazer / Quando um dos dois não quer / Insistir no erro é dar tiro no pé / Eu só tô avisando porque amo / Mas eu não sei dizer até quando / Cê tá dando bobeira”, a música evidencia a assinatura artística da dupla.

Juntas na estrada há 7 anos, Rayane e Rafaela vêm chamando atenção do mercado sertanejo. Elas já trazem na bagagem três EP’s do projeto Happy Hour 10 Pras 6, além de se apresentarem com outros grandes artistas do cenário, como Cleber & Cauan e Jonas Esticado.

Confira: